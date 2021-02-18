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Что подарить мужчине на 23 февраля: идеи подарков на любой бюджет
Источник материала: ОНТ
Приближается День защитников Отечества, а значит самое время задуматься над подарком для своего мужчины, лучшего друга или коллеги по работе. Хватит носков и пены для бритья! Мы собрали для вас 23 оригинальные идеи подарка на любой вкус и бюджет.
1. Ланчбокс
Выбирайте удобный вариант с несколькими секциями или подберите бокс для сэндвичей, если ваш мужчина часто обедает в дороге.
2. Бутылка для воды
Многоразовая бутылка для воды – это хороший подарок не только для спортсменов, но и для любого, кто заботится об экологии и своем здоровье.
3. Термокружка или термос
Термос – отличный подарок для любителей прогулок на свежем воздухе с горячим напитком, а в термокружке можно взять с собой кофе по дороге на работу.
4. Машинка для стрижки или электробритва
Полезные девайсы, которые помогают ухаживать за собой не выходя из дома.
5. Сумка для ноутбука
Если у мужчины есть ноутбук, то можно порадовать его стильным компьютерным чехлом или сумкой. Выбирайте модели с дополнительными отделениями для документов и мелочей.
6. Электрическая зубная щетка
Полезный прибор позволит лучше следить за гигиеной без особого труда.
7. Гантели
Если ваш мужчина тренируется дома, порадуйте его новым спорт-инвентарем для более эффективных занятий.
8. Спортивная сумка
А для любителей тренажерного зала подойдет вместительная спортивная сумка, куда можно положить технику, средства личной гигиены, спортивную форму и обувь.
9. Компьютерное кресло, наушники, клавиатура и мышь
Геймеру или фрилансеру придется по душе удобное компьютерное кресло, а также другие аксессуары, которые сделают его работу или игру приятной.
10. Настольная игра или набор для покера
Отличный подарок для тех, кто любит приглашать друзей в гости. Совместная игра – это замечательный способ провести вечер весело!
11. Худи или свитер
Дарите предметы одежды только достаточно близким людям и только в том случае, если вы знаете предпочтения мужчины и его размер одежды.
12. Парфюм
Если вы знаете, какой аромат предпочитает мужчина, то парфюм станет отличным подарком!
13. Гитарные струны или барабанные палочки
Этот подарок порадует музыканта. Главное – не покупать наобум, а узнать правильные характеристики.
14. Будильник
Конечно, это устройство есть в каждом смартфоне. Но если вашему мужчине тяжело просыпаться по утрам, подарите ему умный будильник, который не так просто отключить.
15. Ремень, галстук или запонки
Классические аксессуары понравятся любому мужчине, а особенно тому, чья работа связана с ежедневным ношением костюма.
16. Портмоне или ключница
Выбирайте качественную и стильную модель из натуральной кожи, которая будет смотреться презентабельно.
17. Домашний халат
Согревающий халат станет незаменимой вещью в домашнем гардеробе любого мужчины.
18. Портативный аккумулятор или внешний жесткий диск
При выборе аккумулятора или внешнего диска обратите внимания на модели известных марок с хорошей емкостью, а также на ударопрочность. Также в дополнение можно купить стильный чехол.
19. Видеорегистратор или автомобильный держатель для смартфона
Для автомобилистов и любителей долгих путешествий такие девайсы станут отличным подарком.
20. Экшен-камера
Любителю активного отдыха понравится экшен-камера, чтобы запечатлевать лучшие моменты своих приключений.
21. Стильный рюкзак или кроссовки
Удобный повседневный образ отлично сочетается с кроссовками и вместительным рюкзаком. Выбирайте функциональные модели модной расцветки и хорошего производителя.
22. Портативная колонка
Отличный подарок для любителя походов и поездок на природу с друзьями. Ведь под музыку отдыхать еще веселее!
23. Органайзер для техники
Фитнес-часы, планшет, ноутбук, телефон, жесткий диск, портативный аккумулятор и кучу проводов нужно хранить бережно и аккуратно. В этом поможет вместительный органайзер с множеством отделений.
Фото: Pinterest
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Приближается День защитников Отечества, а значит самое время задуматься над подарком для своего мужчины, лучшего друга или коллеги по работе. Хватит носков и пены...
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