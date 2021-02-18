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Автомобиль наехал на лежащего мужчину в Солигорском районе

18.02.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Автомобиль наехал на лежащего мужчину в Солигорском районе

В Солигорском районе машина наехала на лежащего мужчину – он скончался, пишет БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома.

По предварительной информации, мужчина был пьян. 

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК. 

ФОТО: УГАИ УВД Миноблисполкома


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В Солигорском районе машина наехала на лежащего мужчину – он скончался, пишет БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома. По предварительной информации, мужчина...
 
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