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Автомобиль наехал на лежащего мужчину в Солигорском районе
Источник материала: ОНТ
В Солигорском районе машина наехала на лежащего мужчину – он скончался,
По предварительной информации, мужчина был пьян.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.
ФОТО: УГАИ УВД Миноблисполкома
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В Солигорском районе машина наехала на лежащего мужчину – он скончался, пишет БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома. По предварительной информации, мужчина...
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