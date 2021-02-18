До -28°C. Оранжевый уровень опасности объявлен на 19 февраля

Источник материала: ОНТ

19 февраля ожидаются сильные морозы по востоку Беларуси, сообщается на сайте Белгидромета.

Оранжевый уровень опасности объявили из-за усиления холодов. Завтра переменная облачность сохранится на территории республики. Небольшой снег прогнозируют по западу Беларуси днем, на дорогах гололед, скорость ветра 2-7 м/с.

Температура воздуха будет -19…-24°C, но на востоке страны столбик термометра опустится до -25…-28°C. Днем ожидается -5…-11°C, по юго-западу страны 0…-4°C.

Фото: БЕЛТА

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