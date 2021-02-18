Тим Бёртон снимет сериал про Уэнзди Аддамс

Источник материала: ОНТ

Стриминговый видеосервис Netflix анонсировал съёмки сериала об одной из главных героинь «Семейки Аддамс», сообщает «ТАСС».

«Netflix и MGM рады сообщить о молодежном игровом комедийном сериале «Wednesday», по ходу которого можно будет наблюдать путь любимой всеми девочки от мрачной выпускницы до полноценной леди», – говорится в сообщении на официальном сайте Netflix.

Режиссёром сериала назначен легендарный Тим Бёртон, известный такими мрачными шедеврами как «Биттлджюс», «Эдвард руки-ножницы» и «Сонная Лощина». Продюсеры будущего сериала отмечают, что Бёртон – известный фанат «Семейки Аддамс» и всегда хотел попробовать себя в создании фильма именно по мотивам этой истории.

Фото: Getty Images





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