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Тим Бёртон снимет сериал про Уэнзди Аддамс
Источник материала: ОНТ
Стриминговый видеосервис Netflix анонсировал съёмки сериала об одной из главных героинь «Семейки Аддамс»,
«Netflix и MGM рады сообщить о молодежном игровом комедийном сериале «Wednesday», по ходу которого можно будет наблюдать путь любимой всеми девочки от мрачной выпускницы до полноценной леди», – говорится в сообщении на официальном сайте Netflix.
Режиссёром сериала назначен легендарный Тим Бёртон, известный такими мрачными шедеврами как «Биттлджюс», «Эдвард руки-ножницы» и «Сонная Лощина». Продюсеры будущего сериала отмечают, что Бёртон – известный фанат «Семейки Аддамс» и всегда хотел попробовать себя в создании фильма именно по мотивам этой истории.
Фото: Getty Images
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Стриминговый видеосервис Netflix анонсировал съёмки сериала об одной из главных героинь «Семейки Аддамс», сообщает «ТАСС». «Netflix и MGM рады сообщить о молодежном...
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