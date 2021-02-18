Врач назвала продукты, которые необходимо употреблять зимой и весной

Источник материала: ОНТ

В зимнее и весеннее время года в рацион обязательно нужно включить ряд продуктов, рассказала газете «Звезда» врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

Один из таких продуктов – молотые семена льна.

С ноября до мая нужно есть цитрусовые, киви, гречку, в которой содержатся сложные углеводы. Также стоит включить в рацион морковь – отварную или свежую.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram