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Врач назвала продукты, которые необходимо употреблять зимой и весной

18.02.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врач назвала продукты, которые необходимо употреблять зимой и весной

В зимнее и весеннее время года в рацион обязательно нужно включить ряд продуктов, рассказала газете «Звезда» врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

Один из таких продуктов – молотые семена льна. 

С ноября до мая нужно есть цитрусовые, киви, гречку, в которой содержатся сложные углеводы. Также стоит включить в рацион морковь – отварную или свежую.  


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В зимнее и весеннее время года в рацион обязательно нужно включить ряд продуктов, рассказала газете «Звезда» врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова. Один...
 
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