|
Врач назвала продукты, которые необходимо употреблять зимой и весной
Источник материала: ОНТ
В зимнее и весеннее время года в рацион обязательно нужно включить ряд продуктов,
Один из таких продуктов – молотые семена льна.
С ноября до мая нужно есть цитрусовые, киви, гречку, в которой содержатся сложные углеводы. Также стоит включить в рацион морковь – отварную или свежую.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В зимнее и весеннее время года в рацион обязательно нужно включить ряд продуктов, рассказала газете «Звезда» врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова. Один...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)