|
Японские ученые открыли механизм остановки старения
Источник материала: ОНТ
Исследователи из Японии обнаружили механизм, который помогает избавиться от стареющих клеток организма. Об этом рассказал профессор НИИ медицины Токийского университета Макото Наканиси,
В основе технологии лежит избавление от стареющих клеток организма, которые не способны делиться, но могут вызывать воспаления и старение.
Специалисты установили, что стареющим клеткам необходим фермент GLS1, который помогает им выживать. При помощи ингибитора фермента, который будет его тормозить, можно уничтожить вызывающие воспаление клетки. В роли такого ингибитора ученые решили использовать лекарство от некоторых видов рака, которое проходит клинические испытания. Как сообщают исследователи, испытания препарата на мышах прошли успешно.
ФОТО: academy-pa.ru
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследователи из Японии обнаружили механизм, который помогает избавиться от стареющих клеток организма. Об этом рассказал профессор НИИ медицины Токийского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)