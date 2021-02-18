Японские ученые открыли механизм остановки старения

Источник материала: ОНТ

Исследователи из Японии обнаружили механизм, который помогает избавиться от стареющих клеток организма. Об этом рассказал профессор НИИ медицины Токийского университета Макото Наканиси, пишет РИА Новости.

В основе технологии лежит избавление от стареющих клеток организма, которые не способны делиться, но могут вызывать воспаления и старение.

Специалисты установили, что стареющим клеткам необходим фермент GLS1, который помогает им выживать. При помощи ингибитора фермента, который будет его тормозить, можно уничтожить вызывающие воспаление клетки. В роли такого ингибитора ученые решили использовать лекарство от некоторых видов рака, которое проходит клинические испытания. Как сообщают исследователи, испытания препарата на мышах прошли успешно.

ФОТО: academy-pa.ru









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