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Японские ученые открыли механизм остановки старения

18.02.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Японские ученые открыли механизм остановки старения

Исследователи из Японии обнаружили механизм, который помогает избавиться от стареющих клеток организма. Об этом рассказал профессор НИИ медицины Токийского университета Макото Наканиси, пишет РИА Новости. 

В основе технологии лежит избавление от стареющих клеток организма, которые не способны делиться, но могут вызывать воспаления и старение. 

Специалисты установили, что стареющим клеткам необходим фермент GLS1, который помогает им выживать. При помощи ингибитора фермента, который будет его тормозить, можно уничтожить вызывающие воспаление клетки. В роли такого ингибитора ученые решили использовать лекарство от некоторых видов рака, которое проходит клинические испытания. Как сообщают исследователи, испытания препарата на мышах прошли успешно.  

ФОТО: academy-pa.ru 



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Исследователи из Японии обнаружили механизм, который помогает избавиться от стареющих клеток организма. Об этом рассказал профессор НИИ медицины Токийского...
 
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