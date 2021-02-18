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«Ювентус» проиграл «Порту» в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

18.02.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Ювентус» проиграл «Порту» в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

Сыграны еще два матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, и снова два неожиданных результата. 

«Порту» нанес сенсационное поражение «Ювентусу». Матч для итальянцев получился тяжелым. Оба гола они пропустили на стартовых минутах обоих таймов (на 1-й и 46-й). «Ювенстус» отыграл один мяч в конце встречи благодаря точному удару Федерико Кьеза. 

«Боруссия» из Дортмунда на выезде победила «Севилью» 3:2. У немецкого клуба дубль на счету Эрлинга Холанда, который в этой Лиге чемпионов является лучшим бомбардиром, забив уже восемь мячей.

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Сыграны еще два матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, и снова два неожиданных результата.  «Порту» нанес сенсационное поражение «Ювентусу». Матч для...
 
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