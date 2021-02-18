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Станочник смертельно травмирован на деревообрабатывающем предприятии в Березино

18.02.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Станочник смертельно травмирован на деревообрабатывающем предприятии в Березино

По информации следствия, вечером 17 февраля 47-летний станочник одного из деревообрабатывающих предприятий в Березино во время работы получил травму, несовместимую с жизнью, информирует Следственный комитет Беларуси.

Известно, что мужчина снял защитный кожух с движущейся части транспортера и загружал на него опилки, в результате чего серьёзно травмировал ногу. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

На территорию производства незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В интересах следствия была изъята техническая документация на станок, журналы инструктажей по технике безопасности, опрошены сотрудники предприятия.

По факту гибели на производстве проводится проверка Березинским районным отделом Следственного комитета. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Фото: Следственный комитет Беларуси

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По информации следствия, вечером 17 февраля 47-летний станочник одного из деревообрабатывающих предприятий в Березино во время работы получил травму, несовместимую...
 
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