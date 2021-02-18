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Станочник смертельно травмирован на деревообрабатывающем предприятии в Березино
Источник материала: ОНТ
По информации следствия, вечером 17 февраля 47-летний станочник одного из деревообрабатывающих предприятий в Березино во время работы получил травму, несовместимую с жизнью,
Известно, что мужчина снял защитный кожух с движущейся части транспортера и загружал на него опилки, в результате чего серьёзно травмировал ногу. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.
На территорию производства незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В интересах следствия была изъята техническая документация на станок, журналы инструктажей по технике безопасности, опрошены сотрудники предприятия.
По факту гибели на производстве проводится проверка Березинским районным отделом Следственного комитета. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Фото: Следственный комитет Беларуси
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По информации следствия, вечером 17 февраля 47-летний станочник одного из деревообрабатывающих предприятий в Березино во время работы получил травму, несовместимую...
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