Как выбрать качественные яйца и о чем говорит цвет желтка, рассказала диетолог

Источник материала: ОНТ

Куриные яйца – полезный продукт, в котором содержатся необходимые организму человека витамины и микроэлементы. Врач-диетолог Тамара Прунцева рассказала в интервью радио Sputnik, зависит ли качество яиц от их размера и цвета желтка или скорлупы и объяснила, по какому принципу яйца разделяются на категории по качественным характеристикам и размеру.

Врач также развеяла миф о том, что чем ярче желток, тем полезнее яйцо. На самом деле цвет желтка зависит от состава корма.

Цвет яичной скорлупы также не влияет на качество продукта.

ФОТО: mhoz.com









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