|
Как выбрать качественные яйца и о чем говорит цвет желтка, рассказала диетолог
Источник материала: ОНТ
Куриные яйца – полезный продукт, в котором содержатся необходимые организму человека витамины и микроэлементы. Врач-диетолог Тамара Прунцева рассказала в интервью радио Sputnik, зависит ли качество яиц от их размера и цвета желтка или скорлупы и объяснила, по какому принципу яйца разделяются на категории по качественным характеристикам и размеру.
Врач также развеяла миф о том, что чем ярче желток, тем полезнее яйцо. На самом деле цвет желтка зависит от состава корма.
Цвет яичной скорлупы также не влияет на качество продукта.
ФОТО: mhoz.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Куриные яйца – полезный продукт, в котором содержатся необходимые организму человека витамины и микроэлементы. Врач-диетолог Тамара Прунцева рассказала в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)