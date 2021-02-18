Суд приговорил журналисток «Белсата» к двум годам колонии

Источник материала: ОНТ

Сотрудниц оппозиционного телеканала «Белсат» суд приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.





Согласно обвинению, их признали виновными в подготовке и организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок. По материалам дела, это привело к остановке движения общественного транспорта. Девушек задержали во время прямой трансляции из дома в центре несанкционированной уличной акции. С середины ноября они находятся под стражей.

У защиты есть время на обжалование приговора.

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