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Депутаты провели мониторинг цен на лекарства
Источник материала: ОНТ
В Беларуси продолжат следить и за ценами на лекарства. Сегодня в некоторые аптеки с проверкой заглянули парламентарии.
Накануне составили несколько наборов лекарств, к примеру, для лечения простуды. Что по чём сравнили в разных аптеках. Цены действительно отличаются. Разница на некоторые позиции достигает в основном 15%, но есть товары и в два раза дороже. При этом белорусские лекарства ничем не уступают дорогим иностранным аналогам.
Напомним, накануне Минздрав рекомендовал снизить торговые надбавки, чтобы нивелировать повышение НДС.
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В Беларуси продолжат следить и за ценами на лекарства. Сегодня в некоторые аптеки с проверкой заглянули парламентарии. Накануне составили несколько наборов...
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