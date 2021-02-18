Депутаты провели мониторинг цен на лекарства

Источник материала: ОНТ

В Беларуси продолжат следить и за ценами на лекарства. Сегодня в некоторые аптеки с проверкой заглянули парламентарии.





Накануне составили несколько наборов лекарств, к примеру, для лечения простуды. Что по чём сравнили в разных аптеках. Цены действительно отличаются. Разница на некоторые позиции достигает в основном 15%, но есть товары и в два раза дороже. При этом белорусские лекарства ничем не уступают дорогим иностранным аналогам.

Напомним, накануне Минздрав рекомендовал снизить торговые надбавки, чтобы нивелировать повышение НДС.

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