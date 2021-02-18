Марголин: Лукашенко летит к Путину за 3 миллиардами. А вы подумали на лыжах покататься?

22 февраля Лукашенко в Сочи ждут «весьма продолжительные переговоры" с Владимиром Путиным.

Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой поспешил заявить, «некоторые подхватят повестку, и, вот, "Лукашенко приедет аж $3 млрд просить". Нет, я не еду туда чего-то просить".





Если не за деньгами, то за чем летит Лукашенко в Сочи?





- Можно точно утверждать, что Лукашенко едет именно просить 3 миллиарда долларов, - считает экономист Лев Марголин. - У Путина вопрос один: ему нужно сделать так, чтобы можно дальше было продвигать интеграцию. Интеграция с Лукашенко опасна, потому что существуют риски, что его все-таки скинут, а значит, вся интеграция пойдет коту под хвост. И 3 миллиарда будут потрачены напрасно. Поэтому Путину надо каким-то образом продвинуть реформу Конституции, выборы – если не президентские, то парламентские, чтобы продвинуть пророссийскую силу и усилить легитимность власти, с которой можно было бы безопасно решать вопросы на более-менее длительную перспективу.

Исходные позиции у сторон такие.





- Рассматривается ли Лукашенко в качестве такой легитимной власти?





- Вариант, проговоренный на Всебелорусском собрании, возможно имеет шанс на существование. Думаю, Путин сам для себя рассматривает такой вариант, потому что он более-менее оправдал себя в казахских условиях; а во-вторых, Путину не так важно, в какой должности останется Лукашенко, ему важна хотя бы относительно легитимная власть. А это значит, что должен быть избран президент, должен быть избран парламент. Если при этом в каком-то наблюдательном совете Лукашенко, то этот вопрос по крайней мере может обсуждаться.





- Но ведь сочинские договоренности пятимесячной давности так и не соблюдены. Где гарантия, что и новый проект «конституционной реформы» Лукашенко не заболтает?





- Во-первых, мы не можем точно утверждать, что произошло с сочинскими договоренностями, потому что они нигде не публиковались. Вполне возможно, что перед Лукашенко ставилась задача – навести на улицах порядок, и он считает, что такой порядок навел. У него ведь тоже есть свои аргументы: ну как я могу проводить референдум по Конституции, когда тут бушуют оппозиционеры? Сейчас я порядок навел и можем более предметно поговорить про Конституцию. Думаю, примерно так разговор пойдет.

А поскольку 2021 год надо как-то прижить, нужны денежки - иначе может случиться дефолт, в противном случае может придется идти на поклон на Запад. Я считаю, что его задача-минимум – получить деньги, а задача-максимум – каким-то образом сохранить себя в белорусской политике.

- Денежками удастся разжиться?

- Если и дадут, то частями, этапами – никто сразу ему 3 миллиарда не даст. Даже если и удастся в принципе договориться (может, не на 3 миллиарда, а на полтора – вариантов масса), деньги будут поступать траншами после реальных шагов по выполнению путинского плана. Деньги как оплата реальных шагов.

Юрий Кремнев, Белорусский партизан



