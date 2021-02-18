ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Poco представила новое лого и маскота

18.02.2021 16:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компания Poco представила новый логотип, маскота и тэглайн. Теперь он звучит как «Made of Mad» («Сделано из безумия»). Новая визуальная айдентика пока является эксклюзивной для индийского подразделения бренда.

Соответствующее безумие должен олицетворять и новый маскот, который выглядит как мэшап различных эмодзи. «Мы безумны, но тому есть причина», — говорится в описании гало над головой маскота. Его антенны способны телепатически распространять это сумасшествие.

Poco начинался как суббренд компании Xiaomi, но в прошлом году стал самостоятельным брендом, и сейчас его операционная деятельность осуществляется в отрыве от Xiaomi. Сейчас Poco в Индии занимает третье место по онлайн-продажам.

Смартфон POCO X3 NFC 6GB/64GB международная версия (серый)
17 отзывов
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 732G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5160 мАч, 2 SIM
–11%690 р.
20 предложений
Смартфоны Poco в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Poco представила новый логотип, маскота и тэглайн. Теперь он звучит как «Made of Mad» («Сделано из безумия»). Новая визуальная айдентика пока является...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пинске из морга пропало тело женщины. Следственный комитет начал проверку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by