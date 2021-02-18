Poco представила новое лого и маскота

Источник материала: Onliner

Компания Poco представила новый логотип, маскота и тэглайн. Теперь он звучит как «Made of Mad» («Сделано из безумия»). Новая визуальная айдентика пока является эксклюзивной для индийского подразделения бренда.

Соответствующее безумие должен олицетворять и новый маскот, который выглядит как мэшап различных эмодзи. «Мы безумны, но тому есть причина», — говорится в описании гало над головой маскота. Его антенны способны телепатически распространять это сумасшествие.

Poco начинался как суббренд компании Xiaomi, но в прошлом году стал самостоятельным брендом, и сейчас его операционная деятельность осуществляется в отрыве от Xiaomi. Сейчас Poco в Индии занимает третье место по онлайн-продажам.