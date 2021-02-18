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Poco представила новое лого и маскота
Источник материала: Onliner
Компания Poco представила новый логотип, маскота и тэглайн. Теперь он звучит как «Made of Mad» («Сделано из безумия»). Новая визуальная айдентика пока является эксклюзивной для индийского подразделения бренда.
Соответствующее безумие должен олицетворять и новый маскот, который выглядит как мэшап различных эмодзи. «Мы безумны, но тому есть причина», — говорится в описании гало над головой маскота. Его антенны способны телепатически распространять это сумасшествие.
Poco начинался как суббренд компании Xiaomi, но в прошлом году стал самостоятельным брендом, и сейчас его операционная деятельность осуществляется в отрыве от Xiaomi. Сейчас Poco в Индии занимает третье место по онлайн-продажам.
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 732G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5160 мАч, 2 SIM
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Компания Poco представила новый логотип, маскота и тэглайн. Теперь он звучит как «Made of Mad» («Сделано из безумия»). Новая визуальная айдентика пока является...
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