В Пинске из морга пропало тело женщины. Следственный комитет начал проверку

Источник материала: Onliner

Четвертого февраля на портале «Медиа-Полесье» появилась история о якобы исчезнувшем из морга теле девушки. Издание сообщало, что на момент смерти Александре было 37 лет, она проживала в одной из деревень Лунинецкого района. Женщина год лечилась в Брестской больнице. По словам родственников, она хотела уехать домой и угрожала медработникам, что выпрыгнет из окна.

29 января родственникам сообщили, что женщину нужно забрать домой, ее выписывают. Те решили немного повременить, чтобы решить вопрос с местом ее проживания. В субботу стало известно, что Александра умерла.

Как сообщает издание, ей начали организовывать похороны. В понедельник родственники поехали забирать тело в Пинск. Свидетельство о смерти им выдали, а тело — нет.

Сегодня Следственный комитет заявил о выяснении обстоятельств пропажи тела женщины, сообщает БЕЛТА. Ведомство не уточняет, что речь идет конкретно о женщине из материала «Медиа-Полесье». Вот что говорится в тексте Следственного комитета: «Пинский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 347 УК (похищение трупа). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, или ареста, или ограничения или лишения свободы до трех лет.

По уголовному делу следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия».