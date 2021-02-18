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В Пинске из морга пропало тело женщины. Следственный комитет начал проверку
Источник материала: Onliner
Четвертого февраля на портале «Медиа-Полесье» появилась
29 января родственникам сообщили, что женщину нужно забрать домой, ее выписывают. Те решили немного повременить, чтобы решить вопрос с местом ее проживания. В субботу стало известно, что Александра умерла.
Как сообщает издание, ей начали организовывать похороны. В понедельник родственники поехали забирать тело в Пинск. Свидетельство о смерти им выдали, а тело — нет.
Сегодня Следственный комитет заявил о выяснении обстоятельств пропажи тела женщины,
По уголовному делу следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия».
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Четвертого февраля на портале «Медиа-Полесье» появилась история о якобы исчезнувшем из морга теле девушки. Издание сообщало, что на момент смерти Александре было...
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