Источник материала: Хартия'97

«Мы должны доказать, что место этой власти за решеткой» 18.02.2021, 16:03

Игорь Ильяш

Нужно долбить эту чудовищную тиранию правдой.

Приговор Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой – это не просто репрессии. Это акт терроризма с целью устрашения журналистского сообщества. Давайте называть вещи своими именами: против нас ведется война, пишет в Facebook . журналист и муж Екатерины Андреевой Игорь Ильяш.

Эта война, конечна, началась не теперь. Негосударственные СМИ преследовались на протяжении всех 27 лет диктатуры Лукашенко. Журналистов задерживали и бросали в тюрьмы. Дмитрия Завадского – убили. Но следует признать: бОльшую часть времени это была все же «странная война». Большую часть времени нам всё же позволяли жить и работать, а с некоторыми даже готовы были разговаривать (иногда). Но эти времена прошли. Теперь речь идет о войне на истребление. С точки зрения власти, свободная пресса не то, что не нужна – ей теперь попросту не должно быть места в Беларуси. Ведь в информационном поле, по мнению режима, должны безраздельно властвовать человеконенавистническая риторика азарёнков-муковозчиков.

Многие, я уверен, сейчас спрашивают себя: а что можно сделать ради Кати и Даши теперь? Что вообще делать в ситуации, когда наши коллеги за решеткой? Для себя я ответ на этот вопрос нашел: мы должны стиснув зубы выполнять свои профессиональные обязанности здесь и сейчас. И не просто выполнять свои профессиональные обязанности – мы должны работать в 2, 5, 10 раз лучше, чем работали раньше. Они объявили нам войну, потому что ужасно бояться правды, бояться фактов. Значит наш ответ должен быть один: еще больше правды, еще больше фактов.

Мы снова и снова должны рассказывать правду про их преступления в судах. Про насилие на улицах. Про издевательства и пытки в тюрьмах. Про коррупцию и злоупотреблениях на всех уровнях. Про готовность продать суверенитет страны за возможность хоть чуточку продлить режим личной власти. Разгромят все редакции и запретят все негосударственные СМИ? Значит будем работать полностью в партизанских условиях. Но каждый день раскапывать что-то новое и долбить эту чудовищную тиранию правдой. Долбить пока она не рухнет. А она – рухнет обязательно.

Власть объявила нас лишними людьми, место которым в тюрьме или в лучшем случае эмиграции. А мы должны доказать и показать, что это их место за решеткой. Это ведь они совершают каждый день преступления. А наша совесть чиста. И мы – никогда не сдадимся. Потому что мы ведем борьбу не за политические взгляды, не за материальное благополучие и не за продвижение по карьерной лестнице. Мы ведем борьбу за человеческое достоинство, за право заниматься любимым делом. И за свободу. За свободу Кати, Даши и всей Беларуси.

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