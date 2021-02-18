ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Мы должны доказать, что место этой власти за решеткой»

18.02.2021 16:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Мы должны доказать, что место этой власти за решеткой»

  • 18.02.2021, 16:03
«Мы должны доказать, что место этой власти за решеткой»
Игорь Ильяш

Нужно долбить эту чудовищную тиранию правдой.

Приговор Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой – это не просто репрессии. Это акт терроризма с целью устрашения журналистского сообщества. Давайте называть вещи своими именами: против нас ведется война, пишет в Facebook. журналист и муж Екатерины Андреевой Игорь Ильяш.

Эта война, конечна, началась не теперь. Негосударственные СМИ преследовались на протяжении всех 27 лет диктатуры Лукашенко. Журналистов задерживали и бросали в тюрьмы. Дмитрия Завадского – убили. Но следует признать: бОльшую часть времени это была все же «странная война». Большую часть времени нам всё же позволяли жить и работать, а с некоторыми даже готовы были разговаривать (иногда). Но эти времена прошли. Теперь речь идет о войне на истребление. С точки зрения власти, свободная пресса не то, что не нужна – ей теперь попросту не должно быть места в Беларуси. Ведь в информационном поле, по мнению режима, должны безраздельно властвовать человеконенавистническая риторика азарёнков-муковозчиков.

Многие, я уверен, сейчас спрашивают себя: а что можно сделать ради Кати и Даши теперь? Что вообще делать в ситуации, когда наши коллеги за решеткой? Для себя я ответ на этот вопрос нашел: мы должны стиснув зубы выполнять свои профессиональные обязанности здесь и сейчас. И не просто выполнять свои профессиональные обязанности – мы должны работать в 2, 5, 10 раз лучше, чем работали раньше. Они объявили нам войну, потому что ужасно бояться правды, бояться фактов. Значит наш ответ должен быть один: еще больше правды, еще больше фактов.

Мы снова и снова должны рассказывать правду про их преступления в судах. Про насилие на улицах. Про издевательства и пытки в тюрьмах. Про коррупцию и злоупотреблениях на всех уровнях. Про готовность продать суверенитет страны за возможность хоть чуточку продлить режим личной власти. Разгромят все редакции и запретят все негосударственные СМИ? Значит будем работать полностью в партизанских условиях. Но каждый день раскапывать что-то новое и долбить эту чудовищную тиранию правдой. Долбить пока она не рухнет. А она – рухнет обязательно.

Власть объявила нас лишними людьми, место которым в тюрьме или в лучшем случае эмиграции. А мы должны доказать и показать, что это их место за решеткой. Это ведь они совершают каждый день преступления. А наша совесть чиста. И мы – никогда не сдадимся. Потому что мы ведем борьбу не за политические взгляды, не за материальное благополучие и не за продвижение по карьерной лестнице. Мы ведем борьбу за человеческое достоинство, за право заниматься любимым делом. И за свободу. За свободу Кати, Даши и всей Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нужно долбить эту чудовищную тиранию правдой.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Нельга паказваць сэрцайка і іншыя жэсты». Адвакат пра суд над Віктарам Бабарыкам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by