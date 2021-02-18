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Актриса Саша Бортич — Юрию Дудю: Я была ужасно горда и преисполнена чувством восторга белорусами

18.02.2021 16:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Актриса Саша Бортич — Юрию Дудю: Я была ужасно горда и преисполнена чувством восторга белорусами

  • 18.02.2021, 15:59
Актриса Саша Бортич — Юрию Дудю: Я была ужасно горда и преисполнена чувством восторга белорусами

Народ сказал узурпатору: «Чувак, нет».

Актриса родом из Беларуси Александра Бортич стала новой гостьей российского интервьюера Юрия Дудя. В разговоре она поделилась своим отношением к протестам в Беларуси.

Саша родилась в городе Светлогорске Гомельской области. Несмотря на то, что еще в юном возрасте девушка переехала в Москву, в интервью Дудю она призналась, что Беларусь никогда не была для нее чужим местом. Новости о том, что 9 августа в родной стране начались протесты, актриса встретила в слезах.

— Когда в самый первый раз люди вышли, я была просто в шоке. Я была ужасно горда и преисполнена чувством восторга людьми [белорусами], но одновременно испытывала очень сильную боль. Белорусы — очень терпеливый народ, они столько лет терпели вообще все. Но когда он [Лукашенко] нарисовал себе 80%, они такие: «Чувак, нет».

Своими любимыми видео за время протестов артистка называет ролики, на которых заводчане массово поднимают руки в ответ на вопрос «Кто голосовал за Тихановскую?». В августе таких видео появилось немало, вот, например, одно из них.

Бортич также рассказала о своей переписке с Сергеем Тихановским, который с мая находится в СИЗО. В письме актриса поддержала заключенного и написала ему о бытовых моментах — о своем дне рождения, о том, что родила ребенка. Девушка очень удивилась, когда получила от блогера ответ. Он рассказал, что ему пишут много людей, в том числе не только из Беларуси.

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