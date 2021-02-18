Источник материала: Хартия'97

Кремль: Лукашенко наверняка есть о чем проинформировать российского президента 8 18.02.2021, 15:53

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фото: Коммерсантъ

Названа дата встречи двух диктаторов.

Лукашенко и Путин встретятся 22 февраля, рассказал 18 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС .

«Встреча будет на следующей неделе, она будет 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры. [Лукашенко] наверняка есть о чем проинформировать российского президента», — сказал Песков.

Ожидается обсуждение двусторонних отношений и международной ситуации.

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