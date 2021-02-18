ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Как бы все не посыпалось": Рапота высказался об интеграции и протестах

18.02.2021 16:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
"Как бы все не посыпалось": Рапота высказался об интеграции и протестах

Когда все случилось (протесты после президентских выборов в Беларуси — Sputnik), "естественно, мы все замерли ―  те, кто занимается российско-белорусскими вопросами", сказал Рапота. 

© Photo : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Лукашенко вручил Рапоте орден Почета и обсудил союз Беларуси и России
"Я понимаю, что это внутренние процессы, в которые нельзя вмешиваться извне, откуда бы это ни происходило, но очень важно, чтобы не пострадали российско-белорусские отношения", ― отметил госсекретарь Союзного государства.

По словам Рапоты, нынешний уровень интеграции двух стран ― это не вопрос отношений только руководителей государств, глав правительств или МИД, речь идет об отношениях народов, в которых уже многое сделано для того, "чтобы россияне не чувствовали себя иностранцами в Беларуси, а белорусы в России".

"Сказать, что мы все вопросы решили, наверно, будет не совсем честно, но то, что сделано очень многое и в плане передвижения и устройства на работу, получения медпомощи и медстрахования, все это является предметом повседневной заботы людей. Мы же на это работали прежде всего. И если это все будет как-то повреждено или, не приведи господь, разрушено, вот вам тяжелые последствия, поэтому крайне не хотелось, чтобы так было, и чтобы уменьшился перечень достижений, которые таким трудом давались", ― рассказал Рапота. 

© Sputnik Станислав Андросик
Рапота подтвердил, что покидает пост госсекретаря Союзного государства

Кроме того, госсекретарь напомнил, что в экономической сфере между двумя странами есть "серьезные и крупные завязки", которые также не хотелось бы видеть разорванными.

"Мы уже к этому привыкли и нечасто об этом говорим, но любое крупное предприятие Беларуси ― там очень большие кооперационные связи с российскими предприятиями, по некоторым изделиям до 70% комплектующих из России", ― рассказал Рапота.

Таким образом, по его словам, "создается экономика не просто Беларуси, а это российско-белорусская экономика", потому что в ней участвуют и те, и другие предприятия.

"Вот это нас взволновало — как бы все не посыпалось. Но, к счастью, все достижения и все эти связи ― они остались, и сейчас еще более трепетное и внимательное отношение обеих сторон к тому, чтобы это все развивать и преумножать, дай бог, чтобы так и было", ― отметил Рапота.  

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На фоне протестов сначала в Беларуси, а затем в России важным было, чтобы не пострадали интеграционные наработки двух стран, в первую очередь в отношениях народов и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Польши требует немедленно освободить белорусских журналисток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by