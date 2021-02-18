Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Как бы все не посыпалось": Рапота высказался об интеграции и протестах

Когда все случилось (протесты после президентских выборов в Беларуси — Sputnik), "естественно, мы все замерли ― те, кто занимается российско-белорусскими вопросами", сказал Рапота.

"Я понимаю, что это внутренние процессы, в которые нельзя вмешиваться извне, откуда бы это ни происходило, но очень важно, чтобы не пострадали российско-белорусские отношения", ― отметил госсекретарь Союзного государства.

По словам Рапоты, нынешний уровень интеграции двух стран ― это не вопрос отношений только руководителей государств, глав правительств или МИД, речь идет об отношениях народов, в которых уже многое сделано для того, "чтобы россияне не чувствовали себя иностранцами в Беларуси, а белорусы в России".

"Сказать, что мы все вопросы решили, наверно, будет не совсем честно, но то, что сделано очень многое и в плане передвижения и устройства на работу, получения медпомощи и медстрахования, все это является предметом повседневной заботы людей. Мы же на это работали прежде всего. И если это все будет как-то повреждено или, не приведи господь, разрушено, вот вам тяжелые последствия, поэтому крайне не хотелось, чтобы так было, и чтобы уменьшился перечень достижений, которые таким трудом давались", ― рассказал Рапота.

Кроме того, госсекретарь напомнил, что в экономической сфере между двумя странами есть "серьезные и крупные завязки", которые также не хотелось бы видеть разорванными.

"Мы уже к этому привыкли и нечасто об этом говорим, но любое крупное предприятие Беларуси ― там очень большие кооперационные связи с российскими предприятиями, по некоторым изделиям до 70% комплектующих из России", ― рассказал Рапота.

Таким образом, по его словам, "создается экономика не просто Беларуси, а это российско-белорусская экономика", потому что в ней участвуют и те, и другие предприятия.

"Вот это нас взволновало — как бы все не посыпалось. Но, к счастью, все достижения и все эти связи ― они остались, и сейчас еще более трепетное и внимательное отношение обеих сторон к тому, чтобы это все развивать и преумножать, дай бог, чтобы так и было", ― отметил Рапота.

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