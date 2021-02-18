﻿ Лукашенко согласился на изменения тарифов при поставке и транзите российского газа. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко согласился на изменения тарифов при поставке и транзите российского газа

18.02.2021 16:49 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен (тарифов) при поставке и транзите газа по белорусской территории. Соответствующий указ опубликован 18 февраля на национальном правовом интернет-портале.

Лукашенко согласился на изменения тарифов при поставке и транзите российского газа

На проведение переговоров и подписание протокола уполномочено правительство Беларуси, которому разрешено при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. При этом суть изменений в опубликованном документе не указана.

Как сообщалось, в конце декабря был подписан протокол между «Газпромом» и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году.

В Минэнерго Беларуси отмечали, что согласованные сторонами цены на газ на 2021 год «практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, который подписан в 2011 году».

Эта формула привязана к цене на газ для Ямало-Ненецкого автономного округа России плюс затраты на транспортировку и хранение.

Минск добивался снижения стоимости российского газа в связи с его удешевлением на мировых рынках (контракт на 2020 год предусматривал поставку топлива по 127 долларов США за тысячу кубометров).

Позже Александр Лукашенко сообщил, что в 2021 году российский газ для Беларуси будет стоить 128,5 доллара США за тысячу кубометров.

«128,5 доллара. Но я округляю, 130. Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так», — заявил Лукашенко в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

При этом он добавил, что вопрос цены на газ пока не обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным. «Мы еще не оговаривали этот вопрос, и я не буду его инициировать. Если вы так решили, пусть будет так», — сказал Лукашенко.

18 февраля стало известно, что встреча Путина и Лукашенко состоится 22 февраля.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен (тарифов) при поставке и транзите газа по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Товароучетная система и поддержка продуктов 1С – стали доступны пользователям «Smart-кассы» от А1
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by