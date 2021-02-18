Президент Польши призвал Минск освободить журналисток Андрееву и Чульцову и прекратить репрессии

Президент Польши Анджей Дуда призвал белорусские власти освободить осужденных 18 февраля журналисток телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову, а также прекратить репрессии. Об этом госсекретарь канцелярии президента Кшиштоф Щерски написал на своей странице в «Твиттере».





«В связи с приговором журналистам телекомпании «Белсат» президент Республики Польша Анджей Дуда поручил польским дипломатам в Минске передать белорусской стороне его твердое неприятие репрессий против свободы слова и гражданских прав, призыв к их прекращению и амнистии», — сообщил Щерски.

«В то же время Польша призывает всех партнеров в Европейском союзе солидарно, последовательно и решительно отреагировать на очередное проявление подавления основных прав и свобод», — отметил он.

Сайт президента Польши сообщает, что 22 февраля Дуда примет участие в дебатах высокого уровня в рамках 46-й сессии Совета по правам человека, в ходе которых «напомнит о нарушении основных прав человека в непосредственной близости от Польши и Европейского союза, то есть в Беларуси и России».

18 февраля судья Наталья Бугук на заседании суда Фрунзенского района Минска приговорила Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Именно такое наказание запрашивала прокурор Алина Касьянчик.

Журналистки признаны виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих порядок и сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, активное участие в таких действиях).

Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира (стрима) с места разгона силовиками демонстрантов — на символической «площади Перемен» в Минске (двор на улице Червякова).

Судебный процесс начался 9 февраля и фактически проходил без участия журналистов независимых белорусских СМИ. В первый день, несмотря на предварительную аккредитацию, на заседание смогли попасть лишь несколько представителей негосударственных медиа, а также сотрудники государственных и российских изданий, близкие родственники, представители дипмиссий. На заседание 16 февраля пустили только родственников, дипломатов, а также сотрудников государственных телеканалов СТВ и ОНТ.

Журналистки своей вины не признали.

В последнем слове Дарья Чульцова попросила суд «досконально разобраться и дать непредвзятую оценку материалам дела», которые, как она считает, указывают на ее невиновность.

Екатерина Андреева также заявила, что представленные на суде доказательства в полной мере доказывают ее невиновность. Журналистка заявила, что ее «бросили за решетку по придуманному, сфабрикованному обвинению». «Я не организовывала действия, грубо нарушающие спокойствие, я не склоняла никого к нарушению закона, я не совершала преступления сама», — подчеркнула она.

В защиту Андреевой и Чульцовой выступило белорусское и мировое медиасообщество, Евросоюз, ОБСЕ и другие международные организации. Правозащитники признали журналисток политзаключенными.

Международная и Европейская федерации журналистов, а также Белорусская ассоциация журналистов потребовали пересмотреть постановление суда по делу Андреевой и Чульцовой, освободить их из-под стражи, а также прекратить преследование журналистов и медиа в стране.

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