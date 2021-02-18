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«Месяц Сталина». В Сети узнали, как в СССР хотели назвать месяцы, и теперь это повод для шуток
Источник материала: Tut.by
В 1939 году
В СССР была попытка ввести так называемый советский революционный календарь. Он действовал с 1 октября 1929 года, затем был частично отменен с 1 декабря 1931 года. Окончательно советские люди вернулись к традиционному календарю 26 июня 1940 года. Все это время параллельно использовался и григорианский календарь.
В чем же были отличия от обычного календаря? Например, неделя в СССР в 1929—1930 годах состояла из пяти дней, при этом все рабочие были разделены на пять групп, названных по цветам (желтый, розовый, красный, фиолетовый, зеленый), и каждая группа имела свой собственный выходной (нерабочий) день в неделю (так называемая «непрерывка»). Несмотря на то что выходных дней стало больше (один в пятидневку, вместо одного в семидневку ранее), эта реформа была непопулярна, так как значительно усложняла личную, общественную и семейную жизнь из-за несовпадения выходных дней разных членов общества.
Но добровольная общественная организация «Союз воинствующих безбожников», существовавшая с 1925 по 1947 год, решила пойти дальше, и предложила в 1939 году вообще переименовать все месяцы: допустим, июль в месяц жатвы, март — в месяц революции, а ноябрь — в месяц великой революции. Декабрь получил бы имя Сталина в честь его дня рождения. Только май оставался, собственно, маем. Но «пролетарский сленг» в «верхах» не
Спустя более чем 80 лет пользователь Twitter под ником «гротеск» запостил следующий пост.
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