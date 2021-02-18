На консервы подскочили цены из-за повышения НДС. Чиновники придумали, как сдержать подорожание

Источник материала: Tut.by

В январе заметно подорожали консервы, особенно рыбные. Одна из основных причин роста цен — повышение НДС на многие продукты. Чтобы сдержать рост цен, с 19 февраля МАРТ вводит регулирование цен на рыбные консервы. Изменения предусмотрены и по детскому питанию.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что изменили по консервам

В январе заметно выросли в цене многие консервы, больше всего — рыбные (+на 5,6%). К примеру, консервы фруктово-ягодные подорожали на 4,8%. Это произошло во многом из-за повышения НДС на консервацию.

В этой ситуации МАРТ включил рыбные консервы в список социально значимых товаров, цены на которые регулирует государство. Речь идет почти про все рыбные консервы, кроме икры, консервов из осетровых, лососевых, анчоусовых пород рыб, тунца, угря, из печени рыб, рыборастительных консервов. Остальные попали в список социально значимых товаров. Среди прочего это консервы в масле (в том числе шпроты, кильки, сардины), в желе, в томатном соусе, консервы-паштеты, консервы в маринаде (консервы из обжаренной рыбы всех видов в маринаде).

Регулирование цен на консервы из рыбы предполагает ограничения: для импортеров, оптовиков и розничных сетей — надбавка не больше 30%, а для производителей рентабельность не должна превышать 10% или показатель фактического уровня рентабельности в январе–ноябре 2020 года.

Торговля должна откорректировать цены на товары, которые включили в список социально значимых.

Что вводят по детскому питанию

С 19 февраля надбавка импортеров детского питания не должна превышать 25% при поставках в торговые объекты, которые не принадлежат этому поставщику. Речь в том числе про сухие смеси, мясные, мясорастительные, рыбные, рыборастительные консервы.

«Регулирование цен на социально значимые товары направлено на недопущение завышения цен по всей цепочке формирования цен и поддержание доступности жизненно важных продуктов для населения», — уточняют в МАРТ.

В январе консервы фруктовые для детского и диетического питания, к примеру, подорожали на 2,5%. Дело в том, что с 1 января подняли ставки налога на добавленную стоимость на ввоз и реализацию детских товаров, в том числе на некоторые позиции детского питания.

Напомним, что годовая инфляция на социально значимые товары на 2021-й запланирована на уровне 4,9% (декабрь к декабрю). В целом прогноз по инфляции на этот год — 5%. За январь цены выросли на 1,1%, а годовая инфляция разогналась до 7,7%.