Такого вы еще не видели: тигренок поет, чтобы привлечь внимание

Источник материала: Tut.by

Тигры — красивые и удивительные существа, но тигренок, живущий в зоопарке города Барнаула, удивительнее их всех, вместе взятых: он умеет петь. Необычный талант животного запечатлели на видео сотрудники зоопарка.

Многих взволновало такое поведение тигренка, некоторые даже подозревали, что он болен. Но работники зоопарка утверждают, что с полосатым зверем все хорошо: «С самого рождения он таким образом привлекал внимание многодетной мамы. Специально уходил в дальний угол, когда она была занята другими детьми, и орал, пока она не бросит все и не придет к нему».