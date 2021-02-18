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Президент Польши требует немедленно освободить белорусских журналисток
18.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Польские дипломаты выразят белорусским властям протест.
Президент Польши Анджей Дуда
Дуда поручил польским дипломатам в Минске решительно выразить категорический протест против состоявшегося приговора.
Фото Mateusz Wlodarczyk, Getty Images
Также президент Польши обратился ко всему Европейскому союзу с призывом «солидарно, последовательно и решительно реагировать на продолжающиеся репрессии против свободы слова и гражданских прав» в Беларуси.
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Польские дипломаты выразят белорусским властям протест.
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