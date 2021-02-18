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Президент Польши требует немедленно освободить белорусских журналисток

18.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Польские дипломаты выразят белорусским властям протест.

Президент Польши Анджей Дуда призвал белорусские власти немедленно объявить амнистию и освободить журналисток «Белсата» Дарью Чульцову и Катерину Андрееву, приговоренных к двум годам заключения.

Дуда поручил польским дипломатам в Минске решительно выразить категорический протест против состоявшегося приговора.

Президент Польши требует немедленно освободить белорусских журналисток

Фото Mateusz Wlodarczyk, Getty Images

Также президент Польши обратился ко всему Европейскому союзу с призывом «солидарно, последовательно и решительно реагировать на продолжающиеся репрессии против свободы слова и гражданских прав» в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Польские дипломаты выразят белорусским властям протест.
 
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