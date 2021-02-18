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Экс-следователь о деле Бондаренко: «Не исключено, что будут искать крайнего из присутствовавших на площадке, на кого можно повесить это убийство»
18.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Почему громкое уголовное дело не возбуждали так долго и все-таки возбудили?
— Сам факт того, что
Далее следственным путем всех должны опросить и, только когда дело закроют или направят в суд, можно будет озвучивать какие-то выводы. В процессе следствия статья также может быть переквалифицирована.
— Может ли Генпрокуратура, в производстве которой находится это уголовное дело, принять во внимание
— Они обязаны это сделать. Когда я расследовал дела, нас учили проверять всю информацию, касающуюся расследования, которая появляется в общедоступных источниках. Мы обязаны были ее проверять, копировать и приобщать к материалам дела.
Это убийство. По такому факту проверяется любая информация. Уголовное дело по спецдонесению генпрокурору берется под особый контроль.
— Будет ли отличаться версия официального следствия от выводов BYPOL?
— Я уже
Начальники сейчас будут пенять на подчиненных, дежурный РУВД будет говорить, что ничего не помнит, ОМОН — что к ним он уже попал в таком состоянии и т.д.
— Допустим, найдут кого-то «крайнего», а остальные присутствовавшие на месте, где было совершено преступление, должны понести какое-то наказание?
— BYPOL четко установил, что это соучастие. Эти люди видели разные противоправные действия. Кто-то скрывал следы, все они скрывали информацию, никто не заявил в милицию. При этом действия некоторых были спланированы, проводилась определенная подготовка.
— Почему уголовное дело не возбуждали так долго и все-таки возбудили?
— Думаю, что им известно о нарушениях со стороны правоохранительных органов, и эту информацию не хотели разглашать. Это политический аспект.
Под давлением общественности, родственников, Евросоюза и после расследования BYPOL не возбудить дело было невозможно.
— Могут ли также возбудить уголовные дела по убийствам Александра Тарайковского и других погибших участников протестов?
— Все зависит от следователей. Многие из них понимают, что, покрывая эти преступления, они усугубляют свое положение. Скоро все их данные попадут в Интерпол, и им хорошо известно, что это значит. Допустим, через пять лет кто-то уволится, обо всем забудет, поедет в Украину, и его сразу арестуют. Что они, всю жизнь будут бегать потом?
Ответственность за возбуждение или невозбуждение уголовного дела лежит на следователе. По уголовно-процессуальному кодексу, решение о возбуждении принимает именно следователь. Да, потом он должен уведомить прокурора, который решит — согласиться или не согласиться.
Не исключено, что прокурор будет давить на следователей, которые решат возбуждать эти дела. Но в таком случае они хотя бы смогут потом сказать: «Я пытался и делал то, что мог».
Сейчас на первый план выходит человеческий фактор. В любом случае, следователи первыми будут нести и юридическую, и моральную, и христианскую ответственность.
Когда дело возбуждается, то уведомляются родственники, кого-то признают потерпевшими. И сейчас потерпевшей должны будут признать мать Романа Бондаренко. Это значит, что у нее появятся другие процессуальные права, она сможет нанять адвоката, заявлять ходатайства, собирать доказательства.
— Сможет ли мама Романа Бондаренко ходатайствовать о том, чтобы сняли вину с
— Это на усмотрение суда. Но дела эти не смогут объединить.
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Экс-следователь о деле Бондаренко: «Не исключено, что будут искать крайнего из присутствовавших на площадке, на кого можно повесить это убийство»
Почему громкое уголовное дело не возбуждали так долго и все-таки возбудили?
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