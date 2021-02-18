ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Изменены правила сдачи ПЦР-тестов в Национальном аэропорту Минск. Что нужно знать

18.02.2021 17:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Национальном аэропорту Минск изменился подход к выполнению ПЦР-тестов перед вылетом. Теперь сдать такой анализ сможет не каждый желающий.

 Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует официальный Telegram-канал аэропорта.

Так, пройти ПЦР-тестирование смогут только пассажиры воздушного транспорта при предъявлении билета или посадочного талона. Исследование доступно и вылетающим, и прилетающим гражданам.

Количество тестов в день будет ограничено: одновременно в конкретное время его могут сдать не более 34 человек, обратили внимание в пресс-службе аэропорта.

Лаборатория работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Само исследование путем постановки образцов биоматериала в тест-систему будет выполняться три раза в день: в 9:50, 12:30 и 15:10 (по 34 человека на каждое время максимум).

Результаты выдаются в бумажном виде на английском языке и подходят для выезда за пределы Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Национальном аэропорту Минск изменился подход к выполнению ПЦР-тестов перед вылетом. Теперь сдать такой анализ сможет не каждый желающий.
 
Новости дня
Новости разные
 
Выручка EPAM за прошлый год составила $2,66 миллиарда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by