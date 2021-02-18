|
Любовь Лунёва на свободе
Источник материала: Партизан
Сегодня освободилась после отбывания 10 суток журналистка телеканала "Белсат" Любовь Лунёва.
Напомним, журналист телеканала «Белсат» Дмитрий Солтан получил 15 суток административного ареста. Его коллегу Любовь Луневу приговорили к 10 суткам ареста. В отношении обоих составили протоколы по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня освободилась после отбывания 10 суток журналистка телеканала "Белсат" Любовь Лунёва.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)