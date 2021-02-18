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Любовь Лунёва на свободе

18.02.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня освободилась после отбывания 10 суток журналистка телеканала "Белсат" Любовь Лунёва.

Напомним, журналист телеканала «Белсат» Дмитрий Солтан получил 15 суток административного ареста. Его коллегу Любовь Луневу приговорили к 10 суткам ареста. В отношении обоих составили протоколы по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство).
 
 
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Сегодня освободилась после отбывания 10 суток журналистка телеканала "Белсат" Любовь Лунёва.
 
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