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МИД вновь отчитал западных дипломатов

18.02.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выпады со стороны западных диппредставительств - какой-то диктат, неприкрытое давление и попытка вмешательства во внутренние дела, подчеркнул пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, комментируя заявление представительства ЕС от имени стран - членов Евросоюза и посольств США, Великобритании и Швейцарии в отношении ряда проводимых в Беларуси следственных действий.



"С точки зрения дипломатии, да и здравого смысла в принципе, это можно трактовать как совершенно нелепый поступок. Непонятно, кого наши коллеги пытаются обмануть и за кого они принимают белорусов. На каждом углу декларируют позицию якобы в поддержку независимости нашей страны, а на деле такими вот шагами показывают, что суверенитет Беларуси они ни во что не ставят. Здесь не надо даже объяснять, что подобные выпады со стороны дипломатических представительств - это уже какой-то диктат, неприкрытое давление и попытка вмешательства во внутренние дела", - подчеркнул Глаз. Его комментарий опубликован на сайте МИД в четверг. 

При этом, заявил он, "фантасмагоричность в том, что упомянутые следственные действия касаются финансовых аспектов, которые самым жестким образом пресекаются в любой из стран - авторов заявления".

"Более того, мы усматриваем еще и демонстрацию не только пренебрежения авторов к суверенным правам Беларуси, но и невежество в понимании законодательства нашей страны и попытки поставить себя выше правоохранительной и судебной систем республики. Непонятно, на каком основании дипломаты этих стран решили примерить на себя образ Прометея, возомнив себя и компетентными судьями, и прокурорами, и экспертами", - отметил Глаз. 

По его словам, "ровно такое же лицемерие наблюдаем и с "благотворительными" санкциями, которые почему-то должны помочь простым белорусам". 

"Однако на деле уже тысячи наших, да и не только наших, граждан ощущают обратное. Не хотелось ставить под сомнение профессиональную компетентность наших коллег, поэтому просто напоминаем, что согласно пункту 7 статьи 2 Устава ООН на всех без исключения государствах-членах ООН, в том числе странах ЕС, США, Великобритании и Швейцарии, лежит обязанность воздерживаться от вмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государства, а также других мер, несовместимых с целями ООН", - подчеркнул пресс-секретарь МИД. 

Более того, напомнил он, каждое государство обязано уважать суверенитет других государств, то есть их право в пределах своей собственной территории осуществлять все виды власти (законодательной, исполнительной, административной и судебной) без какого-либо вмешательства из вне, что нашло отражение в пункте 1 статьи 2 Устава ООН. 

"Беларусь – это не их подмандатная зона, а суверенное государство, обладающее всей полнотой власти на своей территории и инструментами за ты своих национальных интересов, включая обеспечение соблюдения своего национального законодательства в полном соответствии со своими международно-правовыми обязательствами. Особенно двулично подобные заявления выглядят на фоне тех процессов, которые происходят в целом ряде стран ЕС, включая то, что мы наблюдаем со вчерашнего дня в одной из них. Поэтому именно в рамках своих международно-правовых обязательств Беларусь оставляет за собой право обеспечить авторам заявления возможность продолжить "координировать меры в отношении ситуации с правами человека" в своих государствах. Думаю, что соответствующая позиция будет также официально доведена нами до Представительства ЕС в Беларуси", - резюмировал Глаз. 

Как говорится, без комментариев. 
 
 
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Выпады со стороны западных диппредставительств - какой-то диктат, неприкрытое давление и попытка вмешательства во внутренние дела, подчеркнул пресс-секретарь МИД...
 
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