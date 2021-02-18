МИД вновь отчитал западных дипломатов









"С точки зрения дипломатии, да и здравого смысла в принципе, это можно трактовать как совершенно нелепый поступок. Непонятно, кого наши коллеги пытаются обмануть и за кого они принимают белорусов. На каждом углу декларируют позицию якобы в поддержку независимости нашей страны, а на деле такими вот шагами показывают, что суверенитет Беларуси они ни во что не ставят. Здесь не надо даже объяснять, что подобные выпады со стороны дипломатических представительств - это уже какой-то диктат, неприкрытое давление и попытка вмешательства во внутренние дела", - подчеркнул Глаз. Его комментарий опубликован на сайте МИД в четверг.





При этом, заявил он, "фантасмагоричность в том, что упомянутые следственные действия касаются финансовых аспектов, которые самым жестким образом пресекаются в любой из стран - авторов заявления".





"Более того, мы усматриваем еще и демонстрацию не только пренебрежения авторов к суверенным правам Беларуси, но и невежество в понимании законодательства нашей страны и попытки поставить себя выше правоохранительной и судебной систем республики. Непонятно, на каком основании дипломаты этих стран решили примерить на себя образ Прометея, возомнив себя и компетентными судьями, и прокурорами, и экспертами", - отметил Глаз.





По его словам, "ровно такое же лицемерие наблюдаем и с "благотворительными" санкциями, которые почему-то должны помочь простым белорусам".





"Однако на деле уже тысячи наших, да и не только наших, граждан ощущают обратное. Не хотелось ставить под сомнение профессиональную компетентность наших коллег, поэтому просто напоминаем, что согласно пункту 7 статьи 2 Устава ООН на всех без исключения государствах-членах ООН, в том числе странах ЕС, США, Великобритании и Швейцарии, лежит обязанность воздерживаться от вмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государства, а также других мер, несовместимых с целями ООН", - подчеркнул пресс-секретарь МИД.





Более того, напомнил он, каждое государство обязано уважать суверенитет других государств, то есть их право в пределах своей собственной территории осуществлять все виды власти (законодательной, исполнительной, административной и судебной) без какого-либо вмешательства из вне, что нашло отражение в пункте 1 статьи 2 Устава ООН.





"Беларусь – это не их подмандатная зона, а суверенное государство, обладающее всей полнотой власти на своей территории и инструментами за ты своих национальных интересов, включая обеспечение соблюдения своего национального законодательства в полном соответствии со своими международно-правовыми обязательствами. Особенно двулично подобные заявления выглядят на фоне тех процессов, которые происходят в целом ряде стран ЕС, включая то, что мы наблюдаем со вчерашнего дня в одной из них. Поэтому именно в рамках своих международно-правовых обязательств Беларусь оставляет за собой право обеспечить авторам заявления возможность продолжить "координировать меры в отношении ситуации с правами человека" в своих государствах. Думаю, что соответствующая позиция будет также официально доведена нами до Представительства ЕС в Беларуси", - резюмировал Глаз.





Как говорится, без комментариев.







