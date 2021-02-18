ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дикость! По факту исчезновения тела из морга возбуждено уголовное дело

18.02.2021 17:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

УСК по Брестской области сообщает, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 347 УК РБ "Надругательство над трупом".

4 февраля «Медиа-Полесье» сообщило, что из Пинского морга пропало тело 37-летней женщины. Ситуацию никто не прокомментировал. Корреспондентам удалось связаться с сестрой умершей женщины, которая рассказала подробности произошедшего.

Пинским межрайонным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело. Подробности не сообщаются.

Статья 347 УК РБ. Надругательство над трупом или могилой
Надругательство над трупом или могилой, либо похищение трупа, либо похищение предметов, находящихся в захоронении, наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УСК по Брестской области сообщает, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 347 УК РБ "Надругательство над трупом".
 
Новости дня
Новости разные
 
Для RTX 3080 собрали металлический компьютерный корпус для пассивного охлаждения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by