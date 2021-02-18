Погода в СНГ: в Грузии резко похолодало, Казахстан накрыло снежным одеялом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ледяное дыхание Арктики почувствовали сегодня жители Москвы. Северные воздушные потоки принесли в город мороз, который далее будет усиливаться. Днем в столице до минус 16. О погоде в других странах Содружества и Грузии узнавали корреспонденты «МИР 24».

Армения

Морозы и снег пришли на смену весеннему теплу в Армении. Столбики термометров в Ереване опустились с плюс 15 до минус шести. Холодно и метет и в горных районах. Дороги там стали труднопроходимыми, а трассы, ведущие в Грузию, вовсе закрыли для фур. Непогода продлится в стране до конца недели.

Казахстан

Север Казахстана укутан снежным одеялом. Метет в Костанайской области и в Нур-Султане. К сугробам в столице добавился туман, гололед и сильный ветер до 20 метров в секунду. Жители порядком устали от морозов и снегопадов и ждут весну. И только на западе Казахстана в Атырау снегу рады и взрослые, и дети. Это редкое явление в регионе. Жители не могут сдержать восторга и выкладывают в интернет видео снежного города.

Беларусь

В Беларуси минус 13. Осадков нет, но снега на улицах много – на прошлой неделе во время метели выпало более 40 сантиметров. Коммунальные службы до сих пор расчищают дороги и тротуары. А в Могилевской области пенсионер решил срезать путь до автобусной остановки через снежное поле. Но быстро устал идти по сугробам и позвонил сотрудникам МЧС. На снегоходе они вызволили его из зыбучего снега и доставили домой.

Кыргызстан

Солнце печет как летом. Удивительный февраль продолжает баловать жителей столицы Кыргызстана. До плюс 23 сегодня в Бишкеке. Без осадков. До календарной весны осталось всего 10 дней, морозов уже не предвидится, говорят синоптики. Теплые куртки кыргызстанцы сняли еще в середине февраля, а теперь и вовсе стали одеваться по-летнему. Март, по прогнозам специалистов, тоже будет теплым и преимущественно сухим. Только на юге возможны ливни.

Грузия

В Тбилиси выпал снег, которого ждали три года. Из-за холодного северного циклона температура резко упала. После плюс 10 жители грузинской столицы привыкают к значениям ноль – минус два. В регионах может доходить и до минус 10. Дорожные службы призывают водителей не пользоваться личными машинами, особенно если нет зимних шин. А если отложить поездку нельзя, то быть крайне осторожными. Улучшение погоды ожидается только со следующей недели.