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Выручка EPAM за прошлый год составила $2,66 миллиарда
Источник материала: Onliner
EPAM
За четвертый квартал объем выручки вырос (по сравнению с тем же периодом 2019 года) на 14,3% и составил $732,5 миллиона. Общая выручка EPAM за весь прошлый год равняется $2,66 миллиарда. Здесь рост оказался еще больше: на 15,9% по сравнению с 2019 годом.
Всего в EPAM на 31 декабря прошлого года работало 41,2 тысячи человек, из них 36 700 — производственные специалисты (на 12,8% больше, чем в 2019-м).
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