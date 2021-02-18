Выручка EPAM за прошлый год составила $2,66 миллиарда

Источник материала: Onliner

EPAM опубликовал отчет за четвертый квартал прошлого года и сам 2020 год в целом. Показатели выручки выросли в обоих случаях.

За четвертый квартал объем выручки вырос (по сравнению с тем же периодом 2019 года) на 14,3% и составил $732,5 миллиона. Общая выручка EPAM за весь прошлый год равняется $2,66 миллиарда. Здесь рост оказался еще больше: на 15,9% по сравнению с 2019 годом.

Всего в EPAM на 31 декабря прошлого года работало 41,2 тысячи человек, из них 36 700 — производственные специалисты (на 12,8% больше, чем в 2019-м).