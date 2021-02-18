Для RTX 3080 собрали металлический компьютерный корпус для пассивного охлаждения

Источник материала: Onliner

На что только ни пойдешь, чтобы собрать тихую компьютерную сборку. Видеокарту RTX 3080, например, поместили в полностью металлический корпус, призванный пассивно охлаждать комплектующие и не шуметь вентиляторами. Видеокарта с энергопотреблением в 320 Вт по итогу нагрелась до 87 градусов по Цельсию в стресс-тесте.

Как пишет WCCFtech , сборка находилась в помещении с температурой воздуха в 13,6 градуса по Цельсию. Вся система потребляла 410 Вт. Компьютер работал в таком состоянии 5 минут и был стабилен на протяжении этого времени.

Но в реальных условиях при закрытом корпусе и комнатной температуре такая сборка кажется не сильно жизнеспособной. Тем не менее, подобный цельнометаллический корпус со специальными отводами тепла от видеокарты продают за $770.







