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Умер актер Андрей Мягков, игравший в легендарных «Иронии судьбы» и «Служебном романе»

18.02.2021 17:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Советский и российский актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова, передает «РИА Новости». Пока о причине смерти Мягкова не сообщается.

«Художественный театр глубоко скорбит и выражает соболезнования Анастасии Валентиновне Вознесенской (супруга Мягкова. — РБК), близким Андрея Васильевича, его ученикам и всем поклонникам его таланта. О времени и месте прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении театра.

«Драма большая, потеря очень большая. Очень жаль Андрея. И игра его осталась, он много снимался в кино, и часто это показывают. На экране он прекрасен, очень убедителен. Да, он большой вклад внес в то впечатление, которое зрители получают от кино, от театра. И значительная часть этого вклада остается, может быть, в этом наше утешение», — рассказал РБК актер Авангард Леонтьев.

Мягков учился в химико-технологическом институте и играл в любительских спектаклях. Однажды его заметил педагог школы-студии МХАТ. В 1965 году он получил диплом этого учебного заведения и стал актером театра «Современник». В 1977 году перешел во МХАТ.

Большая популярность пришла к актеру после выхода фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» в 1975 году.

Умер актер Андрей Мягков, игравший в легендарных «Иронии судьбы» и «Служебном романе»

Запомнился актер зрителям и ролью Новосельцева в комедии Рязанова «Служебный роман» (1977).

Умер актер Андрей Мягков, игравший в легендарных «Иронии судьбы» и «Служебном романе»

Среди последних работ Мягкова в кино — роль Царя в «Сказе про Федота-Стрельца» (2001 год) Сергея Овчарова, главные роли в фильмах «32-е декабря» и другие. Он сыграл и в «Ирония судьбы. Продолжение» Тимура Бекмамбетова, а также в сериале «Туман рассеивается» Евгения Герасимова.

 
 
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Советский и российский актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова, передает «РИА Новости». Пока о причине смерти...
 
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