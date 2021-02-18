2,6+ млрд долларов. EPAM посчитал выручку за прошлый год

Источник материала: Tut.by

EPAM за прошлый год заработал 2,66 миллиарда долларов. По сравнению с 2019 годом выручка компания выросла на 16%. Об этом говорится в финансовом отчёте EPAM, пишет dev.by .



Фото: пресс-служба компании

В четвертом квартале компания получила 723,5 миллиона долларов выручки. Это рекордная квартальная выручка за прошлый год. Кроме того это на 14,3% больше, чем за аналогичный квартал 2019 года, а также больше прогноза. В ноябре компания прогнозировала получить в четвёртом квартале 695−705 миллионов долларов выручки.

Что касается итогов всего года, то полученная выручка оказалась ниже прогноза. В феврале прошлого года компания прогнозировала рост выручки за весь 2020 год примерно на 22% до 2,8 миллиардов долларов.

Чистая прибыль компании составила за прошлый год 327,2 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 25,3%.

Итоги 2020 года

365,7 миллиона долларов — рост выручки по сравнению с 2019 годом.

397,3 миллиона долларов — прибыль GAAP от операционной деятельности. Это на 76,5 миллиона долларов или на 25,3% больше, чем за 2019 год; GAAP — Generally accepted accounting principles или «общепринятые принципы бухгалтерского учета». Отдельная система учета, распространенная в США;

472,7 миллиона долларов — прибыль от операционной деятельности без учета GAAP. Рост по сравнению с 2019 годом на 83,5 миллиона долларов, или на 21,5%.

Численность персонала EPAM на 31 декабря 2020 составила около 41 200 сотрудников, в их числе 36 700 производственных специалистов, что на 12,8% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В прошлом году компания лицезрела небывалое ралли на фондовом рынке. Из-за обвала котировок в марте акции компании подешевели на 30%+. Причем акции EPAM дешевели быстрее, чем Facebook и Microsoft. Но уже летом цена акций поднялась до исторического максимума (255,66 доллара), а сейчас компания зафиксировала обновление рекорда — 354,47 доллара за акцию (по итогам последних торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже). За декабрь акции EPAM подорожали на 7,7%, с начала 2020 года — почти на 67%.

На протяжении января-февраля этого года акции EPAM успели не один раз обновить исторический рекорд. В частности, в этом месяце цена акций в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже переваливала за 400 долларов.

Прогнозы на первый квартал 2021 года

По оценкам компании, в январе-марте выручка ожидается в пределах 757−765 миллионов долларов. Прибыль на акцию, рассчитанная по GAAP, будет находиться в диапазоне 1,66 — 1,74 доллара.