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2,6+ млрд долларов. EPAM посчитал выручку за прошлый год
Источник материала: Tut.by
EPAM за прошлый год заработал 2,66 миллиарда долларов. По сравнению с 2019 годом выручка компания выросла на 16%. Об этом
В четвертом квартале компания получила 723,5 миллиона долларов выручки. Это рекордная квартальная выручка за прошлый год. Кроме того это на 14,3% больше, чем за аналогичный квартал 2019 года, а также больше прогноза. В ноябре компания прогнозировала получить в четвёртом квартале 695−705 миллионов долларов выручки.
Что касается итогов всего года, то полученная выручка оказалась ниже прогноза. В феврале прошлого года компания прогнозировала рост выручки за весь 2020 год примерно на 22% до 2,8 миллиардов долларов.
Чистая прибыль компании составила за прошлый год 327,2 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 25,3%.
Итоги 2020 года
В прошлом году компания лицезрела небывалое ралли на фондовом рынке. Из-за обвала котировок в марте акции компании подешевели на 30%+. Причем акции EPAM дешевели быстрее, чем Facebook и Microsoft. Но уже летом цена акций поднялась до исторического максимума (255,66 доллара), а сейчас компания зафиксировала обновление рекорда — 354,47 доллара за акцию (по итогам последних торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже). За декабрь акции EPAM подорожали на 7,7%, с начала 2020 года — почти на 67%.
На протяжении января-февраля этого года акции EPAM успели не один раз обновить исторический рекорд. В частности, в этом месяце цена акций в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже переваливала за 400 долларов.
Прогнозы на первый квартал 2021 года
По оценкам компании, в январе-марте выручка ожидается в пределах 757−765 миллионов долларов. Прибыль на акцию, рассчитанная по GAAP, будет находиться в диапазоне 1,66 — 1,74 доллара.
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В четвертом квартале компания получила 723,5 миллиона долларов выручки. Это рекордная квартальная выручка за прошлый год.
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