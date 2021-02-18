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Белорусский дуэт выступает в супермиксте на ЧМ по биатлону. Онлайн гонки

18.02.2021 17:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пятницу на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет самый современный вид гонок — супермикст.


Фото: Дарья Бурякина

Нашу команду в гонке представят Ирина Кривко и Никита Лобастов.

Главные фавориты заявили для участия следующие дуэты:

Италия: Лукас Хофер, Доротея Вирер.

Германия: Эрик Лессер, Франциска Пройс.

Франция: Антонин Гигонна, Жюли Симон.

Швеция: Себастьян Самуэльссон, Ханна Оберг.

Россия: Эдуард Латыпов, Евгения Павлова.

Норвегия: Йоханнес Бё, Тириль Экхофф.

Австрия: Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер.

Украина: Артем Прима, Дарья Блашко.

Швейцария: Бенжамен Вегер, Ирен Кадуриш.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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В пятницу на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет самый современный вид гонок - супермикст.
 
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