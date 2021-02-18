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Белорусский дуэт выступает в супермиксте на ЧМ по биатлону. Онлайн гонки
Источник материала: Tut.by
В пятницу на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет самый современный вид гонок — супермикст.
Нашу команду в гонке представят Ирина Кривко и Никита Лобастов.
Главные фавориты заявили для участия следующие дуэты:
Италия: Лукас Хофер, Доротея Вирер.
Германия: Эрик Лессер, Франциска Пройс.
Франция: Антонин Гигонна, Жюли Симон.
Швеция: Себастьян Самуэльссон, Ханна Оберг.
Россия: Эдуард Латыпов, Евгения Павлова.
Норвегия: Йоханнес Бё, Тириль Экхофф.
Австрия: Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер.
Украина: Артем Прима, Дарья Блашко.
Швейцария: Бенжамен Вегер, Ирен Кадуриш.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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В пятницу на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет самый современный вид гонок - супермикст.
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