﻿ В центре Могилева столкнулись три автомобиля, такси влетело на сугроб. Стоит огромная пробка. 21.by
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В центре Могилева столкнулись три автомобиля, такси влетело на сугроб. Стоит огромная пробка

18.02.2021 17:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На перекрестке возле дежурной аптеки по улице Пионерская в Могилеве произошло ДТП. Об этом сообщает Могилев.Онлайн.


Судя по фото, в ДТП попали три автомобиля. Такси влетело на сугроб.

О пострадавших ничего не известно.

Яндекс.Карты показывают, что из-за аварии образовалась огромная пробка, которая тянется от Белорусского института правоведения до кинотеатра «Родина».


 
Теги: Могилев
 
 
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