В центре Могилева столкнулись три автомобиля, такси влетело на сугроб. Стоит огромная пробка

Источник материала: Tut.by

На перекрестке возле дежурной аптеки по улице Пионерская в Могилеве произошло ДТП. Об этом сообщает Могилев.Онлайн.





Судя по фото, в ДТП попали три автомобиля. Такси влетело на сугроб.

О пострадавших ничего не известно.

Яндекс.Карты показывают, что из-за аварии образовалась огромная пробка, которая тянется от Белорусского института правоведения до кинотеатра «Родина».



