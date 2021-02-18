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В центре Могилева столкнулись три автомобиля, такси влетело на сугроб. Стоит огромная пробка
Источник материала: Tut.by
На перекрестке возле дежурной аптеки по улице Пионерская в Могилеве произошло ДТП. Об этом
Судя по фото, в ДТП попали три автомобиля. Такси влетело на сугроб.
О пострадавших ничего не известно.
Яндекс.Карты показывают, что из-за аварии образовалась огромная пробка, которая тянется от Белорусского института правоведения до кинотеатра «Родина».
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О пострадавших ничего не известно.
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