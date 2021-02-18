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Ученые: Лягушки и жабы могут разучиться прыгать из-за изменения климата

18.02.2021 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые: Лягушки и жабы могут разучиться прыгать из-за изменения климата

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  • 18.02.2021, 17:15
Ученые: Лягушки и жабы могут разучиться прыгать из-за изменения климата

Новое исследование показало, что жаркая и сухая погода может привести к потерям некоторых способностей у амфибий.

Обезвоживание приводит к тому, что некоторые лягушки и жабы теряют возможность прыгать, пишет «Популярная механика».

В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the Royal Society B, ученые сосредоточились на трех видах: хвостатая лягушка (Ascaphus truei), лопатоногая жаба (Spea intermontana) и королевская квакша (Pseudacris regilla). Каждая из этих амфибий уникальна по среде обитания: хвостатая лягушка предпочитает холодные ручьи, в то время как лопатоногая жаба обитает в пустынях, а королевская квакша может жить в любых условиях.

Исследователи поместили каждую из амфибий в резервуары с контролируемыми условиями для определения температуры тел земноводных и степени их обезвоживания.

Ученые обнаружили, что чем сильнее были обезвожены лягушки и жабы, тем короче становился их прыжок. При обезвоживании, которое привело к потере 30 процентов массы тела, они совсем перестали прыгать.

Негативное влияние на расстояние прыжка было еще более выраженным, когда обезвоженные лягушки и жабы содержались в более теплых условиях – от 15 до 30 ° C (в зависимости от вида).

Исследователи считают, что обезвоживание нарушает ионный обмен в клетках, а также доставку питательных веществ и удаление отходов в мышцах, что влияет на их функцию. Также может быть, что из-за обезвоживания сгущается кровь – это приводит к нагрузке на сердце и затрудняет физическое движение.

Ученые опасаются, что изменение климата может повлиять на лягушек и жаб, которые полагаются на стабильные условия окружающей среды и не могут быстро подстроиться под изменения.

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Новое исследование показало, что жаркая и сухая погода может привести к потерям некоторых способностей у амфибий.
 
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