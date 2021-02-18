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Назначен новый худрук белорусской оперы

18.02.2021 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новым художественным руководителем оперной труппы Национального театра оперы и балета Беларуси стала Маргарита Изворска-Елизарьева, сообщили в театре.

В нулевых (с 2002 по 2009 годах)  Маргарита Изворска-Елизарьева уже была художественным руководителем Национального театра оперы Беларуси. В то время оперная и балетная труппа существовали отдельно. А директором и художественным руководителем Национального театра балета Беларуси работал ее супруг, хореограф Валентин Елизарьев.

В начале 2009 года Елизарьев ушел из театра. Вместе с ним ушла и супруга.  Однако в 2018 году он  вернулся в Большой на пост художественного руководителя.

В театре напомнили, что Маргарита Изворска-Елизарьева за свою карьеру "поставила свыше 30 оперных спектаклей и свыше 400 отрывков из оперной мировой классики". Ее наработки используются как учебный материал на кафедре оперной подготовки и хореографии, пишет Еврорадио.
 
 
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Новым художественным руководителем оперной труппы Национального театра оперы и балета Беларуси стала Маргарита Изворска-Елизарьева, сообщили в театре.
 
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