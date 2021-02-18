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Верблюды удивлены: Саудовскую Аравию засыпает снегом

18.02.2021 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти страны предупредили о резком ухудшении погодных условий в связи со снегопадом, который продлится несколько дней.



В провинции Табук, расположенной на северо-западе Саудовской Аравии, рано утром 18 февраля начался снегопад, а на выходные снега ожидается гораздо больше. Об этом сообщило издание Al Arabia.

Власти страны выпустили погодные предупреждения для нескольких регионов Королевства, предупреждая, что ожидаются сильные грозы, сопровождаемые сильными ветром и обильными осадками в виде снега и дождя.

Гражданская оборона заявила, что экстремальные погодные условия затронут столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, Мекку, Медину, Восточную провинцию, Кассим, Табук, Хайль, провинцию Северные границы, Асир, аль-Баха, Джазан, Наджран и Джавф.



Сейчас снег покрывает не только север Саудовской Аравии, но и часть Сирии, Ливана, Израиля, Иордании и Египта. Он блокирует дороги, нарушает движение транспорта. В некоторых университетах приостановлен учебный процесс.

В январе часть северных городов Саудовской Аравии уже заносило снегом. Тогда говорили, что в последний раз такое количество снега в Королевстве выпадало в 2018 году.
 
 
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Власти страны предупредили о резком ухудшении погодных условий в связи со снегопадом, который продлится несколько дней.
 
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