На встрече Путина с Лукашенко будет обсуждаться и дело Бабарико? Но есть нюанс

"Честно говоря, мы обязательно посмотрим, что это были за заявления. Если это действительно так, то, наверное, конечно, будет хорошая возможность и это тоже обсудить на встрече 22 февраля, если это соответствует действительности", - сказал Песков журналистам.









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Так он ответил на вопрос, следят ли в Кремле за процессом по делу Бабарико и обвинениями белорусских спецслужб о том, что есть доказательства причастности ко всему неких сил из Москвы.

Вместе с тем Песков отметил, что Кремль никак не комментирует это дело, поскольку этот процесс является внутрибелорусским делом.

"Это внутреннее белорусское дело и это как раз тот случай, когда мы никоим образом не хотим вмешиваться в судебные внутрибелорусские дела", - сказал он.