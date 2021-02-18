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На встрече Путина с Лукашенко будет обсуждаться и дело Бабарико? Но есть нюанс

18.02.2021 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В случае если обвинения в адрес Москвы, связанные с делом экс-главы "Белгазпромбанка", бывшего претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, подтвердятся, то предстоящая встреча президентов России и Беларуси может стать хорошей возможностью для обсуждения этих вопросов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Честно говоря, мы обязательно посмотрим, что это были за заявления. Если это действительно так, то, наверное, конечно, будет хорошая возможность и это тоже обсудить на встрече 22 февраля, если это соответствует действительности", - сказал Песков журналистам.



dw.com


Так он ответил на вопрос, следят ли в Кремле за процессом по делу Бабарико и обвинениями белорусских спецслужб о том, что есть доказательства причастности ко всему неких сил из Москвы.

 

Вместе с тем Песков отметил, что Кремль никак не комментирует это дело, поскольку этот процесс является внутрибелорусским делом.

 

"Это внутреннее белорусское дело и это как раз тот случай, когда мы никоим образом не хотим вмешиваться в судебные внутрибелорусские дела", - сказал он.

 
 
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В случае если обвинения в адрес Москвы, связанные с делом экс-главы "Белгазпромбанка", бывшего претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико,...
 
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