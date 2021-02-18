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Зимой - лыжи, летом - грибы. Какие дома продают у горнолыжных центров (есть и по цене «двушки»)
Источник материала: Tut.by
Окрестности наших горнолыжных курортов в Силичах и
Особняк с колонами
Дом расположен рядом с горнолыжным курортом «Силичи». Это солидный трехэтажный деревянный особняк с колонами, на 330 квадратов, с авторским дизайном интерьера, с обстановкой в современном стиле. В доме есть большая гостиная с камином, 4 спальни, 2 ванные комнаты с большими окнами, полностью оборудованная кухня, терраса.
Дом полностью готов к проживанию: есть отопление на газе, собственная скважина и автономная канализация. А также система Wi-Fi, оптоволоконный интернет.
Участок на 15 соток находится прямо у леса. В объявлении говорится еще и о 10 сотках арендованной земли. На территории есть обустроенная зона отдыха, барбекю, баня, купель с подогревом на дровах. Продают этот дом за 610 тысяч долларов.
Кстати, в районе застройки, в котором расположен этот особняк, продаются и пустые участки: цены — от 13 до 46 тысяч долларов.
Два по цене одного
Есть в продаже участок сразу с двумя домами: один гостевой, второй хозяйский.
Двор обустроен: есть баня, рядом бассейн, беседка, зона барбекю и сад с плодово-ягодными насаждениями.
За все просят 125 тысяч долларов.
Комплексное предложение
В деревне Заозерье с видом на горнолыжный комплекс «Силичи» продается комплекс деревянных домов разной площади: на 186 м², на 165 м², 86 м² и 42 м².
Готовность комплекса — 95 процентов. Стоимость — 320 тысяч долларов.
Скромный сруб
Это предложение — для ценителей тишины и природы. Участок находится практически в лесу, сосны растут прямо на участке. До подъемника ГК «Силичи» — 700 м по ухоженной лесной дорожке.
А про дом на 120 «квадратов» пишут вот что: сделан из архангельской сосны 32 диаметра зимней ручной рубки, под чистовую отделку. Есть трехкамерные стеклопакеты из лиственницы, есть утепление крыши и межкомнатных перекрытий, кованая богатая лестница. В лесочке на участке растут грибы, клюква, брусника. На участке две теплицы и огород. За все это счастье просят 75 тысяч долларов.
Сделано со вкусом
Коттедж расположен в шаговой доступности между ГК «Силичи» и ГК «Логойск». На участке вокруг дома растет лес, летом — грибы и земляника.
Отопление в нем электрическое, все остальные коммуникации — автономные. К дому протянуто оптоволокно. Из фишек объекта — подсветка периметра дома (включается и выключается автоматически, в зависимости от времени суток).
Садовая мебель и мангал для пикника. Заезжай и живи! Но сначала заплати 125 тысяч долларов.
… и троллейбус в подарок
Рядом с деревней Силичи в окружении леса есть еще и садовое товарищество «Ландыш-2005». Там также есть интересные предложения. Кроме откровенно дачных домов для сезонного проживания тут можно найти и современные коттеджи.
Вот этот, на 180 «квадратов» с мансардным этажом, продается за 69 тысяч долларов. В объявлении говорится, что стены у него «каркасно-засыпные», отопление паровое, теплые полы и вентиляция в каждом помещении.
Если к каркасникам сердце не лежит, тут же, в СТ, можно посмотреть бревенчатый дом на 120 м². Он с охранной сигнализацией, мебелью и бытовой техникой. Отопление — электрическое. На участке есть еще беседка из оцилиндрованного бруса с садовой мебелью, лежаки, надувной бассейн, мангал.
СТ «Малиновка 2001», что рядом с Логойским горнолыжным комплексом, на продажу выставило объект, который можно описать как загородную виллу. Он двухэтажный, с хорошей, современной архитектурой и террасированным участком с благоустройством.
Дом продается с мебелью и техникой почти за 350 тысяч долларов.
Впрочем, в этом СТ есть дома поскромнее — «всего» за 79 тысяч долларов.
Если в планы не входит тратить десятки тысяч долларов на «курортное» жилье, но нужен угол для сезонного отдыха в столь живописных местах, то можно рассмотреть и такой вариант: участок в СТ «Зеленый сад» со срубом бани, недалеко от Силичей. Это угловой участок, соседи только с одной стороны, а с другой — лес, всегда есть место для автомобиля, рядом с участком есть пруд.
Остановка маршрутки и автобуса недалеко от участка, в СТ приезжает автолавка, есть магазин и детская площадка. Здесь есть вода сезонная, электричество и даже газ. А еще — настоящий троллейбус.
Его можно использовать для хранения стройматериалов. За все просят около 10 тысяч долларов.
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Какие дома и дачи продают возле горнолыжных курортов в Логойске и Силичах.
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