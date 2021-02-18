Зимой - лыжи, летом - грибы. Какие дома продают у горнолыжных центров (есть и по цене «двушки»)

Источник материала: Tut.by

Окрестности наших горнолыжных курортов в Силичах и Логойске всегда пользовались популярностью: зимой лыжи, летом — грибные леса и «горные» пейзажи. Поэтому приобретение недвижимости здесь всегда актуально. Мы решили узнать, какие дома можно здесь купить.

Особняк с колонами

Дом расположен рядом с горнолыжным курортом «Силичи». Это солидный трехэтажный деревянный особняк с колонами, на 330 квадратов, с авторским дизайном интерьера, с обстановкой в современном стиле. В доме есть большая гостиная с камином, 4 спальни, 2 ванные комнаты с большими окнами, полностью оборудованная кухня, терраса.





Дом полностью готов к проживанию: есть отопление на газе, собственная скважина и автономная канализация. А также система Wi-Fi, оптоволоконный интернет.













Участок на 15 соток находится прямо у леса. В объявлении говорится еще и о 10 сотках арендованной земли. На территории есть обустроенная зона отдыха, барбекю, баня, купель с подогревом на дровах. Продают этот дом за 610 тысяч долларов.

Кстати, в районе застройки, в котором расположен этот особняк, продаются и пустые участки: цены — от 13 до 46 тысяч долларов.





Два по цене одного

Есть в продаже участок сразу с двумя домами: один гостевой, второй хозяйский.





В основном доме две спальни, просторная гостиная с кухней, бытовая техника.





Двор обустроен: есть баня, рядом бассейн, беседка, зона барбекю и сад с плодово-ягодными насаждениями.





За все просят 125 тысяч долларов.

Комплексное предложение

В деревне Заозерье с видом на горнолыжный комплекс «Силичи» продается комплекс деревянных домов разной площади: на 186 м², на 165 м², 86 м² и 42 м².









Плюс баня с бассейном, гараж с навесом, беседка для отдыха и площадка для детей. Так как участок находится рядом со склоном большой горы для катания, то комплекс можно рассматривать как объект агроэкотуризма, гостиницы или горнолыжного мини-комплекса. Дома оборудованы мебелью.





Готовность комплекса — 95 процентов. Стоимость — 320 тысяч долларов.

Скромный сруб

Это предложение — для ценителей тишины и природы. Участок находится практически в лесу, сосны растут прямо на участке. До подъемника ГК «Силичи» — 700 м по ухоженной лесной дорожке.





Добравшись туда, можно воспользоваться услугами медицинского центра с массажем, светолечением, солевыми ваннами и так далее. В объявлении говорится, что рядом есть ресторан, озеро с рыбалкой, захватывающие путешествия на квадроцикле и картинге, зимой — катание на горных лыжах и коньках: «если вы заботитесь о своем здоровье и задумываетесь о долгой жизни, то этот дом для вас».





А про дом на 120 «квадратов» пишут вот что: сделан из архангельской сосны 32 диаметра зимней ручной рубки, под чистовую отделку. Есть трехкамерные стеклопакеты из лиственницы, есть утепление крыши и межкомнатных перекрытий, кованая богатая лестница. В лесочке на участке растут грибы, клюква, брусника. На участке две теплицы и огород. За все это счастье просят 75 тысяч долларов.

Сделано со вкусом

Коттедж расположен в шаговой доступности между ГК «Силичи» и ГК «Логойск». На участке вокруг дома растет лес, летом — грибы и земляника.





Отопление в нем электрическое, все остальные коммуникации — автономные. К дому протянуто оптоволокно. Из фишек объекта — подсветка периметра дома (включается и выключается автоматически, в зависимости от времени суток).









Дом оснащен бытовой техникой (телевизор, варочная поверхность, вытяжка и бойлер. Встроенные холодильник, духовой шкаф и посудомоечная машина). Все комнаты с новой мебелью для комфортного отдыха.





Садовая мебель и мангал для пикника. Заезжай и живи! Но сначала заплати 125 тысяч долларов.

… и троллейбус в подарок

Рядом с деревней Силичи в окружении леса есть еще и садовое товарищество «Ландыш-2005». Там также есть интересные предложения. Кроме откровенно дачных домов для сезонного проживания тут можно найти и современные коттеджи.

Вот этот, на 180 «квадратов» с мансардным этажом, продается за 69 тысяч долларов. В объявлении говорится, что стены у него «каркасно-засыпные», отопление паровое, теплые полы и вентиляция в каждом помещении.









Рядом находится еще один свежий коттедж на 150 «квадратов». Стоит, правда, дороже: 78 тысяч долларов.





Если к каркасникам сердце не лежит, тут же, в СТ, можно посмотреть бревенчатый дом на 120 м². Он с охранной сигнализацией, мебелью и бытовой техникой. Отопление — электрическое. На участке есть еще беседка из оцилиндрованного бруса с садовой мебелью, лежаки, надувной бассейн, мангал.





СТ «Малиновка 2001», что рядом с Логойским горнолыжным комплексом, на продажу выставило объект, который можно описать как загородную виллу. Он двухэтажный, с хорошей, современной архитектурой и террасированным участком с благоустройством.









Внутри есть баня, джакузи, три санузла. Комнаты оснащены кондиционерами, отопление газовое, вода из собственной скважины на 96 метров.





Дом продается с мебелью и техникой почти за 350 тысяч долларов.

Впрочем, в этом СТ есть дома поскромнее — «всего» за 79 тысяч долларов.





Если в планы не входит тратить десятки тысяч долларов на «курортное» жилье, но нужен угол для сезонного отдыха в столь живописных местах, то можно рассмотреть и такой вариант: участок в СТ «Зеленый сад» со срубом бани, недалеко от Силичей. Это угловой участок, соседи только с одной стороны, а с другой — лес, всегда есть место для автомобиля, рядом с участком есть пруд.





Остановка маршрутки и автобуса недалеко от участка, в СТ приезжает автолавка, есть магазин и детская площадка. Здесь есть вода сезонная, электричество и даже газ. А еще — настоящий троллейбус.





Его можно использовать для хранения стройматериалов. За все просят около 10 тысяч долларов.