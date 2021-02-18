«14-летней девочке поверили, только когда она записала видео с домогательствами 60-летнего учителя». Мнение

Источник материала: Tut.by

Очередная громкая тема, обсуждение которой не стихает в рунете, — манифест режиссера Константина Богомолова , опубликованный в «Новой газете» под названием «Похищение Европы 2.0».

Многие деятели написали в ответ режиссеру открытые письма, а «Новая газета» опубликовала коллективный ответ Богомолову, состоящий их двух слов — «Ок, бумер». После чего вспыхнул новый очаг обсуждений: а не эйджизм ли это — называть бумеров бумерами и считать, что они все априори согласны с Богомоловым.

Понятно, что на фоне происходящего (что у нас, что в России) всё это кажется несущественным и несерьезным — так, проблемы первого мира. Но тем не менее об этом тоже надо говорить. Потому что, закрывая глаза на локальное насилие, не стоит потом слишком удивляться тому, что живешь среди насилия глобального.

Сейчас постоянно звучит фраза «новая этика» — и чаще всего в негативном контексте. Вот и Богомолов использует выражение «Новый этический рейх», «где „нацики“ сменились столь же агрессивным и так же жаждущим тотального переформатирования мира микстом квир-активистов, фем-фанатиков и экопсихопатов» (привет, Грета Тунберг).

«Этическая чистота пришла на смену расовой чистоте, — пишет Богомолов. — И сегодня на Западе исследуется под микроскопом не форма носа и национальная принадлежность, но этическое прошлое каждого успешного индивида: нет ли там, в глубине десятилетий, какого-нибудь хоть небольшого, но харассмента, абьюза или просто высказывания, не соответствующего новой системе ценностей. И если есть — падай на колени и кайся».



Харви Вайнштейн. Фото: Reuters

Звучит немного странно.

Получается, что режиссер сравнивает форму носа и национальную принадлежность с харассментом и абьюзом. А ничего, что наша форма носа и национальность, во-первых, никоим образом от нас не зависят? А во-вторых, ни наша форма носа, ни национальность не приносит окружающим никаких страданий и не наносит никаких травм: ни душевных, ни физических. (Ну или если вас волнует чья-то форма носа так, что вы ни спать, ни есть не можете, сходите к психиатру.)

Харассмент же и абьюз (да и просто некорректное высказывание, обижающее кого бы то ни было) — это наш выбор, наше действо, направленное на то, чтобы нанести человеку вред. Как физический, так и психологический. Так корректно ли сравнивать нос и абьюз?



Фото: pinterest.com

А каяться, безусловно, надо. Так, как раньше, больше не прокатит. Новое поколение не будет молча проглатывать всё, что им пытаются скормить, и это нормально.

Читала недавно статью под названием «Как растят детей медитирующие мамы-блогеры». Даже сам заголовок прекрасно отражает современные реалии.

Да, у нас растет первое небитое поколение! Поколение, которое учат не стесняться выражать свои эмоции. Поколение, к которому с самого детства относились как к людям. Поколение, мнением которого интересовались, поколение, которое уважали. Недавно делала очень любопытное интервью с детским психологом, так вот она много говорила о том, что детей с самого раннего детства нужно учить тому, что такое личные границы, какими они бывают, как правильно их отстаивать. О том, что любые чувства — нормальны и испытывать их не стыдно.

Конечно, эти дети не станут молча терпеть оскорбления, домогательства, насилие, считая их неотвратимой нормой.

Двадцать лет назад мы, воспитывая своих детей, не понимали этого (спасибо тем методам, с помощью которых воспитывали нас самих). И тем не менее наши дети выросли другими. Мой сын рассказывает мне о том, где и как я нарушаю его границы, тактично объясняет, если какие-то мои слова ему неприятны, говорит, что вот это и вот это кажется ему токсичным. Хоть я и считаю себя «нормальной» матерью, всё равно была воспитана в совершенно другой парадигме, где мнение детей никого не интересовало, и сейчас потихоньку учусь вот этому вот всему…



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И автор манифеста, и поддерживающие его сетуют на виртуальную травлю и виртуальное линчевание, но разве это страшнее реального насилия? Домогательства и сексуальное насилие порой бывает трудно доказать, и возникает ситуация «ее слово против его слова». И вот здесь на помощь должен приходить хотя бы репутационный институт.

А кричащим о «новой этике» постоянно кажется, что все женщины пытаются зазря оболгать бедных мужчин. Навесить на ни в чем не повинных людей грязные обвинения ради личных выгод. Да откройте же вы глаза, хочется сказать возмущающимся товарищам. Даже в тех случаях, когда насилие на самом деле имело место, женщин обвиняют в том, что они сами виноваты, либо же им просто никто не верит!

Вот, например, последний громкий случай. К четырнадцатилетней школьнице сексуально домогался шестидесятилетний учитель. Когда девочка об этом рассказала, ей не поверили ни родители, ни школьная администрация . Тогда в следующий раз она втихаря записала домогательства на видео — и всё-таки добилась того, что ей поверили и завели в отношении педагога уголовное дело.

Вероятно, согласно теории режиссера и согласных с ним, эта девочка — та самая доносчица, стукачка, о которых говорится в манифесте?

Наверняка и родители, и администрация школы посетовали на то, что девочка наслушалась «глупых историй митушниц» и решила привлечь к себе внимание, ага.

А если бы технической возможности записать насильника на видео не было, он бы так и продолжать мучить несчастного ребенка, а она была бы совершенно бессильна в своем одиночестве и неверии даже самых близких людей.



Источник: unsplash.com

Да так и было в те времена, когда не было никаких мобильных телефонов. Мы все через это проходили. Вот только мужчинам этого не понять. И они позволяют себе громко рассуждать о том, что феминистки превращают мир в нацистский.

К сожалению, приходится согласиться с мнением Анастасии Мироновой, которая написала о том, что можно сколько угодно смеяться над мнением бумеров, но тем не менее власть по-прежнему у них. И даже Виктор Шендерович, яро вставший на защиту «новой этики», совсем недавно и сам бы замешан в громком скандале с харассментом и реагировал на него очень некрасиво.

«Вы обращаетесь за защитой к людям, которые еще бумеров лапали, — пишет Анастасия. — И мы, бумеры, с ними ничего сделать не смогли, и вы не сможете. Если так пойдет и дальше, ничего до их смерти не изменится».

Да, мы не доживем.

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