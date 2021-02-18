ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Без доплат не обойтись, знаем по примеру „Тамбаза“». В КГК рассказали, как достроят «Грушевский посад»

18.02.2021 17:49 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня состоялась горячая линия Комитета госконтроля по теме сверхнормативного строительства. Из 37 звонков 10 касались ЖК «Грушевский посад» на пр. Дзержинского, строительство которого приостановлено с 31 марта 2020 года. Люди интересовались, когда будет достроен жилой комплекс и какую ответственность понесет неблагонадежный застройщик, сообщает БЕЛТА.

— Мингорисполком готовит проект нормативного правового акта, в котором будут определены условия достройки жилого комплекса и порядок оказания поддержки владельцам жилищных облигаций. Цель — минимизировать расходы людей на доплаты, без которых, к сожалению, не обойтись. Мы это знаем по примеру «Тамбаза». Правоохранительные органы продолжают работу по ситуации с «Грушевским посадом», — так отвечала на вопросы начальник управления контроля строительства и ЖКХ Комитета госконтроля Вера Мацулевич.

Первые две секции «Грушевского посада» должны были ввести в эксплуатацию еще в конце июля 2019-го, однако сейчас они готовы примерно на 90%. На третьей стройка остановилась, дом №4 вообще не начат. 8 декабря стало известно, что силовики проверяют компанию-застройщика «Жилстройкомплект». Известно, что ее владелец находится за границей. Он неоднократно заверял, что стройка будет возобновлена, но дело с мертвой точки не сдвинулось.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня состоялась горячая линия Комитета госконтроля по теме сверхнормативного строительства. Из 37 звонков 10 касались ЖК «Грушевский посад» на пр. Дзержинского,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эстония выслала российского дипломата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by