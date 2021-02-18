«Без доплат не обойтись, знаем по примеру „Тамбаза“». В КГК рассказали, как достроят «Грушевский посад»

Источник материала: Onliner

Сегодня состоялась горячая линия Комитета госконтроля по теме сверхнормативного строительства. Из 37 звонков 10 касались ЖК «Грушевский посад» на пр. Дзержинского, строительство которого приостановлено с 31 марта 2020 года. Люди интересовались, когда будет достроен жилой комплекс и какую ответственность понесет неблагонадежный застройщик, сообщает БЕЛТА.

— Мингорисполком готовит проект нормативного правового акта, в котором будут определены условия достройки жилого комплекса и порядок оказания поддержки владельцам жилищных облигаций. Цель — минимизировать расходы людей на доплаты, без которых, к сожалению, не обойтись. Мы это знаем по примеру «Тамбаза». Правоохранительные органы продолжают работу по ситуации с «Грушевским посадом», — так отвечала на вопросы начальник управления контроля строительства и ЖКХ Комитета госконтроля Вера Мацулевич.

Первые две секции «Грушевского посада» должны были ввести в эксплуатацию еще в конце июля 2019-го, однако сейчас они готовы примерно на 90%. На третьей стройка остановилась, дом №4 вообще не начат. 8 декабря стало известно, что силовики проверяют компанию-застройщика «Жилстройкомплект». Известно, что ее владелец находится за границей. Он неоднократно заверял, что стройка будет возобновлена, но дело с мертвой точки не сдвинулось.