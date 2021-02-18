Белорус говорит, что коммунальщики сломали забор и спилили его деревья, пока никого не было дома

Источник материала: Onliner

Житель Пинска рассказал media-polesye.by о том, что в его дворе коммунальщики спилили 10 вишен, 5 слив и 2 елки, оставили огромный тополь без веток и сломали забор, пока его не было дома. Но у представителей ЖКХ другая версия, хотя целиком нам ее выслушать так и не удалось.

Как рассказали местному изданию хозяин участка и его сестра, тополь закрывал двор от глаз жильцов многоквартирного дома, да и плодовые деревья были не лишними. Но в какой-то момент всего этого не стало. По мнению семьи, вырубка — дело рук сотрудников ЖКХ. Мужчина решил обратиться в милицию.

Примерно через неделю после инцидента с хозяином домовладения связался представитель коммунальных служб города. По словам хозяина участка, коммунальщики извинились и заявили, что хотели сделать как лучше — пытались избавить деревья от болезни. Позже пришел и ответ из милиции, в котором было сказано, что нарушений выявлено не было.





Onliner связался с ЖКХ Пинска. Подробно комментировать ситуацию там отказались, объяснив, что во всем должны разбираться компетентные органы. В то же время там подтвердили, что такой конфликт был.

— Я уже все пояснения на его письма дал. Была жалоба жильцов о том, что болезнь поражает деревья на соседних участках. Мы подъехали, обрезали дерево — и все. Внутрь никто не заходил — я знаю, что такое частная собственность.

Человеку просто хочется доказать что-то. Мы хотели выйти на контакт, но он долго не выходил. Потом вышел, мы предложили помочь. Никто же ничего не украл, ничего плохого не делал. Но он решил писать и так далее — его право.

— Но дерево было на территории участка или за его пределами?

— Мне сказали для прессы пояснений не давать, а я человек подневольный. Ничего мы на участке не пилили. Суд будет, следствие будет — ради бога.