Писатели на экране: книжная выставка с поправкой на пандемию – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Читатели, издатели и литераторы собрались в Минске уже в 28-й раз: в выставочном павильоне "Белэкспо" открылась Минская международная книжная выставка-ярмарка.

В этом году некоторые ее гости присутствовали "дистанционно". Лекции знаковых российских авторов можно было посмотреть онлайн, присев на рядах для зрителей напротив установленного у одного из стендов экрана.

В эпоху закрытых границ и самоизоляции книги для многих стали спасением, отметил во время открытия выставки председатель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой.

Так что те, кто в режиме "самоизоляции" подбадривает себя не стриминговыми сервисами, а книгой, могут приезжать за новинкой.

Из-за пандемии выставка будет открыта только четыре дня. Зато время ее работы продлили на час, чтобы гости успели приобрести все новинки, о которых мечтали. От станции метро "Немига" будет курсировать "поэтический маршрут" – специальный автобус. А куда он привезет – смотрите на видео.