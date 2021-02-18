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Писатели на экране: книжная выставка с поправкой на пандемию – видео

18.02.2021 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Читатели, издатели и литераторы собрались в Минске уже в 28-й раз: в выставочном павильоне "Белэкспо" открылась Минская международная книжная выставка-ярмарка.

В этом году некоторые ее гости присутствовали "дистанционно". Лекции знаковых российских авторов можно было посмотреть онлайн, присев на рядах для зрителей напротив установленного у одного из стендов экрана.

В эпоху закрытых границ и самоизоляции книги для многих стали спасением, отметил во время открытия выставки председатель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой.

Так что те, кто в режиме "самоизоляции" подбадривает себя не стриминговыми сервисами, а книгой, могут приезжать за новинкой.

Из-за пандемии выставка будет открыта только четыре дня. Зато время ее работы продлили на час, чтобы гости успели приобрести все новинки, о которых мечтали. От станции метро "Немига" будет курсировать "поэтический маршрут" – специальный автобус. А куда он привезет – смотрите на видео.

 
Теги: Минск
 
 
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Минская международная книжная выставка-ярмарка открылась вопреки пандемии, но с поправкой на нее. Смотрите на видео, как в четверг выглядел выставочный павильон...
 
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