С марша - и в бой: брестские десантники провели учение с боевой стрельбой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев – Sputnik. На полигоне под Брестом военные 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады провели двустороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой, сообщила пресс-служба Минобороны в четверг.

Военные совершили марш на полигон на штатной технике.

"В ходе выдвижения в заданный район военнослужащие отработали действия по отражению воздушных ударов и нападений диверсионно-разведывательных групп условного противника", - отметили в пресс-службе.

Участие в маневрах учении приняли две усиленные десантно-штурмовые роты и более 30 единиц военной и спецтехники. Его цель - совершенствование командных навыков офицерского состава и слаженности боевых единиц.

В Беларуси проходит проверка мобилизационной и боевой готовности армии. Экзамен в Вооруженных силах стартовал 25 января 2021 года. На следующий день несколько бригад были приведены в высшую степень боеготовности. Подразделения 103-й бригады перед выполнением задач были доукомплектованы военнослужащими запаса.

Практические занятия в зимних условиях проходят на полигонах, лесах и населенных пунктах по всей Беларуси. Главная особенность нынешней проверки - способность действовать в условиях современных боевых действий.

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