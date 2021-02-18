Учения США и Турции в Черном море направлены против РФ – МИД

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 февраля – Sputnik. Для укрепления безопасности в регионе Вашингтону было бы уместнее повлиять на исполнение "минских соглашений", считает Захарова.

О направленности против России совместных военных учений США и Турции в акватории Черного моря Мария Захарова заявила в четверг на брифинге.

"Проходят они у самых границ нашей страны, вблизи нашего черноморского побережья, тем самым угрожают миру и стабильности. Такое впечатление, что американскому Шестому флоту в Черном море не терпится найти врага. Это делают они зря", – сказала она.

По словам Захаровой, провокационно прозвучали в этой связи высказывания чиновников Пентагона и Госдепартамента США. Они заявили, что на самом деле Вашингтон и его союзники этими учениями способствует укреплению безопасности в Европе. По мнению Захаровой, для реального укрепления безопасности Вашингтону стоило бы повлиять на Киев для выполнения "минских соглашений".

Напомним, пресс-служба Шестого флота американских ВМС сообщила, что корабли США и Турции при поддержке двух турецких истребителей F-16 провели 9 февраля в Черном море совместные учения. Маневры предусматривают поиск и обнаружение подводной лодки условного противника.

В учениях приняли участие американские эсминцы "Портер" и "Дональд Кук", морской патрульный самолет "Посейдон", турецкие фрегаты "Оручреис" и "Тургутреис", два истребителя F-16 и самолет-разведчик.

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