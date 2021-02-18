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A1 предлагает абонентам подписку на известный сервис с музыкой за 5,9 рубля
Источник материала: Tut.by
А1 запустил услугу Xplore Music от Deezer — абонентам компании предлагают слушать музыку европейской стриминговой платформы на специальных условиях.
A1 Xplore Music дает абонентам компании возможность пользоваться платформой Deezer по цене в 5,9 рубля в месяц (первые 30 дней даются бесплатно). По сути, подписка позволяет сэкономить на оригинальной подписке Deezer Premium, которая стоит 6,99 евро (чуть меньше 22 рублей по нынешнему курсу).
В условиях использования уточняется: при подключении услуги «А1 Xplore Music от Deezer» мобильный трафик во время прослушивания музыки через приложение Deezer не расходуется на территории Беларуси. В роуминге тарификация идет по общим условиям компании.
Активировать услугу можно через «Личный кабинет» абонента, фирменное приложение или на сайте оператора. После этого на указанный номер абонента придет SMS-ссылка на страницу активации услуги и авторизации в Deezer (через новый либо действующий аккаунт).
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Deezer - французский интернет-сервис потоковой передачи музыки.
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