A1 предлагает абонентам подписку на известный сервис с музыкой за 5,9 рубля

Источник материала: Tut.by

А1 запустил услугу Xplore Music от Deezer — абонентам компании предлагают слушать музыку европейской стриминговой платформы на специальных условиях.



Фото: Siddharth Bhogra, unsplash.com

A1 Xplore Music дает абонентам компании возможность пользоваться платформой Deezer по цене в 5,9 рубля в месяц (первые 30 дней даются бесплатно). По сути, подписка позволяет сэкономить на оригинальной подписке Deezer Premium, которая стоит 6,99 евро (чуть меньше 22 рублей по нынешнему курсу).

В условиях использования уточняется: при подключении услуги «А1 Xplore Music от Deezer» мобильный трафик во время прослушивания музыки через приложение Deezer не расходуется на территории Беларуси. В роуминге тарификация идет по общим условиям компании.

Активировать услугу можно через «Личный кабинет» абонента, фирменное приложение или на сайте оператора. После этого на указанный номер абонента придет SMS-ссылка на страницу активации услуги и авторизации в Deezer (через новый либо действующий аккаунт).

В Википедии уточняется: «Deezer — французский интернет-сервис потоковой передачи музыки. Позволяет прослушивать музыкальные композиции разных лейблов звукозаписи, включая Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group на различных устройствах в режиме онлайн или офлайн. В базе сервиса более 56 миллионов музыкальных композиций и 34 тысяч радиостанций. Сервис насчитывает свыше 14 миллионов активных пользователей в месяц и 7 миллионов платных подписчиков».