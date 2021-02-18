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Хиты 90-х и любимая классика. Собрали отличные спектакли «для него» и «для нее»

18.02.2021 18:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не успели мы обменяться валентинками, а на носу уже так называемые «гендерные» праздники. С их приближением вопрос подарков становится особенно острым. Если вы даже не рассматриваете банальные варианты, а хотите сделать сюрприз, советуем универсальный подарок — совместный поход в театр. Тем более что «Территория мюзикла» предлагает спектакли и концертные программы на любой вкуc!

Все мероприятия проходят на сцене Республиканского дворца культуры профсоюзов, билеты в продаже.

Для защитников отечества

«Сватовство гусара»


Фото предоставлено организаторами

В эту пятницу на сцене «Территории мюзикла» покажут мюзикл-водевиль «Сватовство гусара» — это терпкий гусарский юмор на злобу дня, лезгинка, канкан, задушевные романсы и бравурные марши. В главных ролях — Ксения Хорошкевич и лауреаты международных конкурсов Дмитрий Якубович и Денис Немцов. К слову, однажды на фестивале Juras perle в Юрмале главный гусар всея Руси Михаил Боярский провел целый мастер-класс по исполнению гусарского марша для артистов театра «Территория мюзикла».

Когда: 19 февраля, 19.00
Где: «Территория мюзикла» (пр-т Независимости, 25)
Сколько: от 15 рублей

Купить билет

«Мировые хиты 90-х»


Фото предоставлено организаторами

В мужской праздник 23 февраля в театре поставят мюзик-шоу «Хит-коллекция „Территории мюзикла“». Мировые хиты 90-х". Музыка эпохи перемен прозвучит под слоганом Show must go on! — «Шоу должно продолжаться». И если в вашем плейлисте есть треки групп «Агата Кристи», «Кино», «ДДТ», «Комбинация», певцов Игоря Талькова, Наташи Королевой, Жени Белоусова, Земфиры и других икон 90-х, вы просто обязаны прийти на этот концерт.

Когда: 23 февраля, 19.00
Где: «Территория мюзикла» (пр-т Независимости, 25)
Сколько: от 15 рублей

Купить билет

«Двенадцать стульев»


Фото предоставлено организаторами

На 26 февраля стоит запланировать поход на мюзикл-мистификацию «Двенадцать стульев». История самого главного авантюриста 20 века Остапа Бендера перенесена авторами либретто Юлием Кимом и Марком Захаровым в суровые 90-е. Интересно, что в эпоху хайтека и генной инженерии герои романа совсем не изменились. А финальная фраза великого комбинатора «И все-таки лед тронулся и жизненный процесс пошел!» приобретает в наши дни актуальное звучание. В главных ролях — Дмитрий Якубович, Александр Осипец, Юлия Шпилевская, Полина Добровольская, Ольга Росса.

Когда: 26 февраля, 19.00
Где: «Территория мюзикла» (пр-т Независимости, 25)
Сколько: от 15 рублей

Купить билет

Для прекрасных дам

«Собака на сене»


Фото предоставлено организаторами

Весну встречаем вместе с мюзиклом-опереттой «Собака на сене». Это испанские страсти, любовные многоугольники, веера и шпаги и замечательная музыка Геннадия Гладкова, известная всем по культовому телефильму. В главных ролях — заслуженная артистка Беларуси Юлия Шпилевская и Дмитрий Якубович.

Когда: 6 марта, 19.00
Где: «Территория мюзикла» (пр-т Независимости, 25)
Сколько: от 15 рублей

Купить билет

«Чего хочет женщина?»


Фото предоставлено организаторами

В женский день 8 марта труппа театра ставит мюзик-шоу «Чего хочет женщина?» и вместе со зрителем ищет ответ на этот непростой вопрос, используя самые популярные песни, посвященные прекрасному полу: от композиций группы «Виагра» до хитов Queen, от Аллы Пугачевой до Мадонны и Леди Гаги. Вас ждет музыкальный фьюжен композиций из мюзиклов, киношлягеров, поп- и рок-хитов. В программе — песни Григория Лепса, Рики Мартина, Земфиры, Сургановой, Майкла Джексона, «Би-2», «Мираж», «Иванушки International», музыка из фильмов «Служебный роман», «Чародеи», «Ла-ла-ленд», «Красотка».

Когда: 8 марта, 19.00
Где: «Территория мюзикла» (пр-т Независимости, 25)
Сколько: от 15 рублей

Купить билет

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Не успели мы обменяться валентинками, а на носу уже так называемые «гендерные» праздники. С их приближением вопрос подарков становится особенно острым. Если вы...
 
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