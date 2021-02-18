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Оргкомитет БХД призвал поддержать церковь «Новая жизнь», которую выселили из дома молитвы

18.02.2021 18:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) призвал «всех честных и неравнодушных граждан» поддержать общину христиан полного Евангелия «Церковь «Новая жизнь», которую накануне выселили из здания дома молитвы на улице Ковалева в Минске.

Оргкомитет БХД призвал поддержать церковь «Новая жизнь», которую выселили из дома молитвы

«17 февраля власти захватили помещение протестантской церкви, верующие которой более 14 лет отстаивают право на свободу совести, право собираться в восстановленном ими помещении, — отмечено в заявлении, текст которого поступил в БелаПАН. — Несмотря на регулярные угрозы и шантаж, верующие продолжают собираться и молиться вместе. Их противостояние стало символом борьбы за свободу совести в Беларуси. Защита церкви «Новая жизнь» — это защита права на свободу совести в стране».

«БХД призывает также международное сообщество высказаться по данному вопросу, а средства массовой информации — следить за ситуацией и как можно более полно освещать события с захватом здания церкви», — говорится в документе.

17 февраля около 11.00 судебные исполнители в сопровождении сотрудников милиции вошли в здание церкви «Новая жизнь» после того, как коммунальные работники вскрыли дверь.

 
Теги: Минск
 
 
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Оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) призвал «всех честных и неравнодушных граждан» поддержать общину христиан полного...
 
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