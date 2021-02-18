Оргкомитет БХД призвал поддержать церковь «Новая жизнь», которую выселили из дома молитвы

Оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) призвал «всех честных и неравнодушных граждан» поддержать общину христиан полного Евангелия «Церковь «Новая жизнь», которую накануне выселили из здания дома молитвы на улице Ковалева в Минске.





«17 февраля власти захватили помещение протестантской церкви, верующие которой более 14 лет отстаивают право на свободу совести, право собираться в восстановленном ими помещении, — отмечено в заявлении, текст которого поступил в БелаПАН. — Несмотря на регулярные угрозы и шантаж, верующие продолжают собираться и молиться вместе. Их противостояние стало символом борьбы за свободу совести в Беларуси. Защита церкви «Новая жизнь» — это защита права на свободу совести в стране».

«БХД призывает также международное сообщество высказаться по данному вопросу, а средства массовой информации — следить за ситуацией и как можно более полно освещать события с захватом здания церкви», — говорится в документе.

17 февраля около 11.00 судебные исполнители в сопровождении сотрудников милиции вошли в здание церкви «Новая жизнь» после того, как коммунальные работники вскрыли дверь.